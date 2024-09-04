小資女買5檔ETF報酬率18% 網籲「棄0050留006208」原因曝

股市投資可達到錢滾錢目的，不過其中學問非常多，不好好研究再投入可能面臨虧損危機。一名網友定期定額0050、006208等標的，同時也陸續買進00878、00940、00929，他擔心本金太小、標的太分散，會導致獲利不佳。其他人建議0050、006208選擇一檔持續投入，由於後者內扣費用較低，因此更為推薦。也有人直言，想靠股市致富應該投資個股，而非ETF。

一名網友表示，他進入股市不久，目前每月各定期定額3000元投資0050、006208，同時也買進一張00878、三張00940、一張00929，整體報酬率達18.77%、報酬27314萬元。

該網友表示，由於本金太小，導致股息無感，因此考慮集中資金投資，目前可用存款約50萬元，他好奇「怎麼買才能領股息比較有感？之前在社群好像看到有人說買10張0056，成本大約39萬，但可以領到每月約1萬元的股息？」

其他人留言「0050跟006208選擇其中一個就好，006208內扣費用比較低,比較建議存這檔，0050可以留著，定期定額006208就好」、「ETF買到五檔確實滿散的，看起來現在是每個月有6000元可以投資，先集中一檔006208吧，如果還是想要高股息，那就再加00929」、「早期買的0050就留著吧，之後買006208就好」、「投006208，跟0050是一樣的東西，但內扣比較低」。

也有人直言「本金小想要靠股票改變人生的好，應該要去研究個股吧，你買etf只能當作存錢而已，不太能算賺錢，但個股的話就需要花時間去研究股性、籌碼那些的，基本面的話就看看就好，畢竟有些股票基本面不錯，但股價還是不會上去」。