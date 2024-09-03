日股長線攻高可期 中信 ETF 00956成分股受惠升息

受日本升息預期影響，日圓兌美元走勢近期在144元高檔震盪，表現強勢，150元以上的便宜日圓恐難再現。中國信託投信表示，日本升息有助於控制通膨，並促進經濟穩定，在員工薪資成長、企業獲利增加的良性循環下，日本可望擺脫實質負利率，進一步帶動經濟成長，利於企業長期營運表現。其中，金融保險業以及與利率連動性較低的製藥、食品等民生消費類股，更具發展潛力，建議想參與日股行情的投資人，可選擇成分股偏重這些類股的日股ETF，掌握日本升息帶來的經濟復興契機。

中國信託投信指出，日本央行7月底升息1碼，且宣布未來2年購債額度減半。近期日本央行副行長冰見野良三（Ryozo Himino)更表態，若通膨走勢符合預期，將會再度升息，凸顯日本央行貨幣政策正常化的決心，主因在於今年「春鬥」後日本受雇勞工薪資普遍提升，拉升服務業通膨，且日圓大幅貶值，也拉升以出口為主的企業獲利表現。

此外，日本政府要求上市櫃公司減少交叉持股，並提高股東權益。根據彭博統計，日本東京證交所實施金融改革後，以鋼鐵業龍頭新日本製鐵（NSC）為例，平均股息殖利率從改革前的2.5%，成長至5.9%；保險業如MS&AD保險，平均股息殖利率也從3.5%成長至4.2%，顯示政策改革後，企業更願意與股東分享獲利果實。

舉例來說，自東京證交所自2023年3月起的第二波改革至今，以鋼鐵、金融與製藥等高股息為主的日經高股息50指數，無論是息收與資本利得的報酬率，都高於日經225指數，增進投資人持有這些企業股票的吸引力。