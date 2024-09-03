00929配息讓人失望、00919發0.72元成本季殖利率王者...該加碼？專家：可以等

據統計，9月份即將除息的共有14檔台股ETF，其中規模超過五百億的高股息ETF，季配型的有00919、00713共兩檔，月配型的包括00929、00940、00939、共3檔，尤其00919殖利率再登王者寶座，許多投資人都在問是不是可以搶在除息前買進。

00919榮登9月配息王者

以今年來ETF規模來看，九月超過500億的高股息ETF中，「群益台灣精選高息ETF（00919）」的年化殖利率再次有機會問鼎10%以上，成為殖利率王者。

如今正式宣布配息0.72元的00919，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日。

選股邏輯禁得起考驗 00919仍有餘裕配出高息

而從上圖就可以看出，屏除收益平準金尚有1.76元，光是資本損益平準金就有8.07元，顯示出過去這段時間00919累積的資本利得仍然豐厚。

若以每季配發0.72的股利計算，仍能無痛配發約10次左右，顯示其選股邏輯成立以來相當經得起考驗。

針對這點，筆者認為從2023年底開始，觀察00919的成分股調整就可以看出，採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」的00919，同時依照「預估股利率」大小排序，選取前30檔為成分股，藉由觀察前三季EPS成長率汰弱換強，目前來說確實有能力利用自己選股的策略因子，盡力穩定的配息輸出。

以下整理00919的選股邏輯優缺點給投資人評估。

優點

盈餘相對穩定：透過觀察前三季EPS成長率，可以更好地評估公司的盈利穩定性，相對於單一季度的短期波動，總體前三季度的表現更能反映選股的長期盈利趨勢。 長期價值投資：這種方法有助於挑選具有長期增長潛力的個股，而非只關注短期的股利收益，這符合長期價值投資的理念，有助於想要長期持有00919的投資人增加信心。 對風險的防範：考慮前三季EPS成長率有助於降低投資風險，更全面地考慮了公司的獲利表現，而不僅僅是單一季度的結果。

缺點

過度依賴歷史數據：這種方法假定未來的EPS成長會模仿過去的趨勢。 然而，市場條件和公司基本面可能會因各種原因發生變化，因此過度依賴歷史數據可能導致誤判。 忽略其他重要指標：這種方法僅考慮EPS成長率，未考慮其他重要的財務和經營指標，如負債水平、現金流、行業前景等。 這可能導致對個股所代表的企業整體健康狀態的忽視。

該搶搭00919除息列車嗎？

9月2日00919正式宣布配息0.72元，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日，顯示從本週開始，大約還有13個交易日投資人可以自由買進參與除息。

不久前也有網友在PTT上詢問「00919除息前要加碼嗎？」疑惑現在加碼布局00919適不適合。

而他認為「00919在過去五次的公告配息後，都有類似個股出現利多消息、放量上漲的走勢，漲幅約在5至7%」，所以應該要卡位除息行情，賺取價差與股利，但真的是這樣嗎？

其實對筆者來說，市場總是此一時彼一時，過去的經驗不能完全套用在未來使用。

儘管回測數據看來00919有除息前上漲的概率存在，但考慮到9月中旬左右聯準會即將迎來降息，目前美國就業市場仍處在不上不下的放緩階段。

搭配上圖降息圖表就可以看到，在降息前後一個月的時間內，美股走勢通常偏向震盪走跌，爾後才會對焦美國經濟是軟著陸整理後繼續上行，還是硬著陸進行修正，而台股自然也難置身事外。

這還不考慮到美國大選在十月可能帶來的風險與標普五百普遍在九月中旬後容易走跌的慣性，筆者認為，與其去賭00919的上漲慣性行情，不如靜待全球市場趨於穩定在來買入也不除，畢竟好的高股息ETF不會錯過一次機會就再也買不回來。

真金不怕火煉，投資人可以多點耐心，等候最佳買點出現。

原文出處：股股知識庫_股股知識庫_高股息 9 月除息大秀： 00919配息破紀錄！專家：遇美大選，除息前不急加碼

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