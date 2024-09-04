快訊

聯合報社論／干預央行，兩蔣不敢，卓榮泰敢！

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00961月配高股息ETF…追求穩定現金流！ 真實獲利填息更容易 有望讓股利具成長性

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

全球市場波動震盪加劇，投資人觀望情緒濃厚，投資人追求資產成長之餘，也能兼顧現金流收益。充足股市不確定性，能帶給自身「安全感」。

隨第四季美國選舉和國際局勢不確定性等因素，此背景下，兼具高息、高成長與永續的投資產品成為理想選擇。

1.高股息：創造現金流

在不確定的市場中，許多投資人傾向於尋找被動現金流來源。高股息策略因其提供的持續現金流，成為防禦型投資，下跌時也還能夠領取股息。

例：臺灣市場上有多款ETF專注於高股息策略，如國泰永續高股息（00878）、中信成長高股息（00934）、群益台灣精選高息（00919）等…這類高股息ETF成分股選擇具備高殖利率公司，為投資人追求穩定的現金流回報，近一年配息年化報酬率高於6%。以此推出的臺灣ESG永續高息（00961）延用高股息，且採月配息策略。

2.高成長：潛力資產增值

除了追求每月的現金流外，領息之餘外，其中的成分股上漲也能帶動ETF賺取更多資本利得。富蘭克林華美投信首檔高股息ETF的00961，其追蹤ICE臺灣ESG高息指數；高息同時結合ESG永續投資優勢。

00961獲利性篩選：過去一年ROE>0，公司有真正實現獲利，股票除息後若無重大利空出現，填息更容易外未來股利也更具成長潛力。

3.永續發展：投資未來，綠色增長

隨著ESG（環境、社會與公司治理）投資概念逐漸受到關注，越來越多的投資人開始考慮企業的永續發展能力。

全球趨勢顯示，具備良好ESG表現的企業不僅能夠帶來長期穩定的回報，還能降低風險。

結論

將於9/25募集的00961 主打高股息及ESG永續發展，透過選股關鍵指標ROE篩選，並在每年調整持股時依照ROE的成長率加減碼，更能具備穩定高股息和成長潛力。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00961臺灣ESG永續高息 月配息

延伸閱讀

本擔心00919會步00929後塵調降配息…不過仍在貼息！ 達人：幫自己調薪白花花的錢最實在

當沖虧損34萬！他po賠爛對帳單勸世「股票太危險」 網見成本留言全歪樓

00929配息讓人失望、00919發0.72元成本季殖利率王者...該加碼？專家：可以等

他4原因不看好股市 喊話「現在買股遲早完蛋」被酸爆

相關新聞

00919近期表現不佳、00929少配0.02元就失去人心？ 小師傅「莫忘初衷」：累積張數

這次00919配發0.72元，多了20塊，而00929則少了20塊，配發0.16元...這兩隻近期都表現不是很好，也都還未填息，很多人對它們的信心動搖了。

00929配息縮水了！年化配息率跌破10% 法人提醒高息ETF有1風險

復華台灣科技優息ETF(00929)擁有逾90萬股民，週一(9/2)公布配息，每股配發0.16元，以當天收盤19.72元來算，單次殖利率為0.81%，年化殖利率為9.73%，和00919呈現兩樣情。

00961月配高股息ETF…追求穩定現金流！ 真實獲利填息更容易 有望讓股利具成長性

臺灣ESG永續高息（00961）延用高股息，且採月配息策略；獲利性篩選：過去一年ROE>0，公司有真正實現獲利，股票除息後若無重大利空出現，填息更容易外未來股利也更具成長潛力。

五檔高息ETF 殖利率俏

台股持續震盪，大盤未脫離量縮整理格局，隨多檔高息ETF將在9月除息，吸引資金湧入，昨（3）日包括群益台灣精選高息（009...

永豐四檔ETF 將除息 9月19日最後買進日

永豐投信發布旗下四檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐ESG低碳高息（00930 ）、永豐10年A公司債（00836B）...

00929配息讓人失望、00919發0.72元成本季殖利率王者...該加碼？專家：可以等

據統計，9月份即將除息的共有14檔台股ETF，其中規模超過五百億的高股息ETF，季配型的有00919、00713共兩檔，月配型的包括00929、00940、00939、共3檔，尤其00919殖利率再登王者寶座，許多投資人都在問是不是可以搶在除息前買進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。