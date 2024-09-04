00961月配高股息ETF…追求穩定現金流！ 真實獲利填息更容易 有望讓股利具成長性

全球市場波動震盪加劇，投資人觀望情緒濃厚，投資人追求資產成長之餘，也能兼顧現金流收益。充足股市不確定性，能帶給自身「安全感」。

隨第四季美國選舉和國際局勢不確定性等因素，此背景下，兼具高息、高成長與永續的投資產品成為理想選擇。

1.高股息：創造現金流

在不確定的市場中，許多投資人傾向於尋找被動現金流來源。高股息策略因其提供的持續現金流，成為防禦型投資，下跌時也還能夠領取股息。

例：臺灣市場上有多款ETF專注於高股息策略，如國泰永續高股息（00878）、中信成長高股息（00934）、群益台灣精選高息（00919）等…這類高股息ETF成分股選擇具備高殖利率公司，為投資人追求穩定的現金流回報，近一年配息年化報酬率高於6%。以此推出的臺灣ESG永續高息（00961）延用高股息，且採月配息策略。

2.高成長：潛力資產增值

除了追求每月的現金流外，領息之餘外，其中的成分股上漲也能帶動ETF賺取更多資本利得。富蘭克林華美投信首檔高股息ETF的00961，其追蹤ICE臺灣ESG高息指數；高息同時結合ESG永續投資優勢。

00961獲利性篩選：過去一年ROE>0，公司有真正實現獲利，股票除息後若無重大利空出現，填息更容易外未來股利也更具成長潛力。

3.永續發展：投資未來，綠色增長

隨著ESG（環境、社會與公司治理）投資概念逐漸受到關注，越來越多的投資人開始考慮企業的永續發展能力。

全球趨勢顯示，具備良好ESG表現的企業不僅能夠帶來長期穩定的回報，還能降低風險。

結論

將於9/25募集的00961 主打高股息及ESG永續發展，透過選股關鍵指標ROE篩選，並在每年調整持股時依照ROE的成長率加減碼，更能具備穩定高股息和成長潛力。