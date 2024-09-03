00937B、00933B、00720B、00772B債券ETF怎麼挑？別只看報酬率 3指標才是關鍵

今天要比較一下4檔公司債ETF，分別是2023年底才上市就擁有大量受益人數的群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF（00937B）與國泰10年以上投資級金融債券ETF基金（00933B），還有成立超過5年的元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF（00720B）與中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF（00772B）。

先介紹高人氣的00937B與00933B，這兩檔都是月配息的公司債ETF。

以最近一期的配息計算12個月的年化報酬率，00937B約有6.24%的殖利率，00933B約有5.04%的殖利率，兩者殖利率的差別主要在其成分債產業別、債券年期與信用評等。

00937B持有全球15個產業，並納入Sustainalytics ESG風險分數小於30分者，並排除爭議性武器與成人娛樂分數大於20分的公司，單一產業有10%以上的權重上限，並且僅挑選成熟市場的大型美元公司債，債券期限為20年期以上。

00933B持有的是全球純金融產業，有80%以上是美國企業，其債券期限為10年期以上。由於金融產業通常都是倒債風險較低的企業，其票面利率自然也會比大多其他產業的公司低，而債券期限又比00937B短，自然其配息殖利率相對會較低。

另一方面是這兩檔選擇的信用評等規定，00937B要求的標的，其信用評等限於BBB+與BBB-之間，而00933B要求的信用評等為BBB-以上，其中包含了全球金融業龍頭發行的債券，信評皆為A-以上。

債券的性質，較高的信評會換來較低的配息，是其中一個因素，再加上00937B的產業分散特性與債券期限較長，都可為其帶來較高的配息殖利率。

其他不同的條件，00937B債券須符合票面利率4.5%以上的條件，而00933B所挑選的債券必須為固定利率，但能包含主、次順位債券。

補充說明，債券有分為固定利率與浮動利率，固定利率就是不管甚麼情況，這檔債券都會配發固定的利息。而浮動利率，其利率算法通常是以倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）

為基準，再加上一個固定利率，一般也會有設定利率浮動上下限。

而所謂主、次順位債券指的是其償債優先順序，次順位債是一種償債序位在股票之前，但是在優先順位債之後的一種公司債，當債券發行者需要進行債權清償時，持有次順位債的投資人獲得債券金額返還的順序會在一般債券（優先擔保或無擔保）之後。通常次順位債會因為其較高的違約風險而有較高的利率。

簡單比較，00937B因持債的產業分散，受單一產業影響的比例較低，而00933B就僅限於金融產業，雖然金融業通常被視為違約風險較低的產業，但一旦再發生金融危機，銀行倒債或倒閉的可能性也可能急遽性升高。

平常時期，金融產業的債券還是比較低風險的選擇，只是也要接受比較低的配息殖利率。

接著比較00720B與00772B這兩檔發行已超過5年的投資等級公司債。

00720B持有近300檔的各產業債券，有87%是美國企業，信評需介於BBB+與BBB-之間，債券到期日為20年以上，僅納入首順位與固定利率的債券，但實際持債有約16%是評級A的債券。

00772B也同樣持有近300檔各個產業的公司債券，設有單一產業20%上限的條件，同樣有87%是美國企業，也僅納入首順位與固定利率的債券。最主要差別是僅納入信評等級A-以上的債券，而且債券期限為10年以上。

因為較短的債券期限與較高的信評條件，讓00772B的配息年化殖利率低於00720B約1.1%，分別是4.68%與5.76%。

還有一項差別，00720B是採季配息，而00772B是採月配息，不過配息頻率不是選擇債券ETF的重要考慮因素。主要還是要比較其信評等級、到期期限與產業差別。

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