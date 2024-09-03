投資人看過來 00934、00948B配息出爐 年化報酬率各8.6%、6.2%

中信成長高股息（00934）、中信優息投資級債（00948B）第一階段配息公告出爐，以9月2日收盤價換算當期殖利率分別為0.72%、0.52%，年化報酬率各為8.6%、6.2%。

其中，中信成長高股息（00934）此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.142元，以9月2日收盤價19.78元換算當期殖利率0.72%，年化報酬率8.6%。

中信優息投資級債此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.053元，以9月2日收盤價10.26元換算當期殖利率0.52%，年化報酬率6.2%。

時序進入第3季，受日圓套利交易平倉，以及美國經濟衰退風險增加等利空因素影響，台股終止上半年的「驚驚漲」態勢，波動轉趨劇烈，一度從24,000高點回檔近5,000點，近期才反彈至22,000點之上。於此同時，投資人仍持續加碼台股ETF，根據集保統計至8月底，台股ETF受益人數已達954萬人，續創新高，其中22檔高股息ETF受益人數達677萬人，更占據台股ETF受益人數排行榜前五名。

其中，中信成長高股息（00934）自2023年11月1日掛牌至今（截至8月30日），受益人數從一路從掛牌時的2萬9555人攀升至13萬2,831人；今年以來受益人數成長113%，增幅在22檔高股息ETF中排名第四，規模亦從55億元攀高至327.13億元，大增逾五倍。

經理人張圭慧表示，中信成長高股息（00934）追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整兩次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，惟台灣經濟基本面穩定復甦，7月景氣對策信號雖轉為黃紅燈，但主要是因凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，觀察經濟領先指標持續上升，第四季邁入電子產品出口旺季，台股後市不看淡。投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

中信成長高股息（00934）已於8月5日開始實施收益平準金機制，以避免除息前夕大量申購導致股息被稀釋，當達到收益平準金的啟動標準時，且符合實際配息率低於參考配息率，以及有稀釋配息率之虞時，即可將部分收益平準金加入該期的配息中，提供投資人相對穩定的配息來源，為自己創造每月現金流的機會。