00687B配0.42、年化配息率5.12%...最後買進9月16日！月月配00933B也創新高

台股2日開高走低，終場收22,235.1點，下跌32.99點，但三大法人僅投信買買超，外資則是賣超159.88億元。有網友實測00915、00918、00919在股災過後的表現，發現00918反彈最快，是「大跌時應該彎腰撿的鑽石」，另他也提及「大跌時勇敢大買市值型還是正2，反彈過後績效鐵定比高股息高出更多」。

2024-09-03 10:40