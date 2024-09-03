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00687B配0.42、年化配息率5.12%...最後買進9月16日！月月配00933B也創新高

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00687B、00933B公布第三季配息金額。示意圖／路透社
00687B、00933B公布第三季配息金額。示意圖／路透社

00687B國泰20年美債，第三季配息創新高0.42元！年化配息率5.21%，想參與除息9月16日前買進！

國泰投信官網公告，00687B國泰20年美債，2024年度第三季配息，預計配發現金股利0.42元。

利用公告當天的收盤價格32.22元計算，單季配息率1.3%，此次配息為基金成立以來新高紀錄，年化配息率5.21%。

另外，00933B國泰10Y+金融債，本月也公布配息了。

月月配息的金融債ETF，前三次配息0.072元，9月配息0.075元再創新高，持續向上。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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