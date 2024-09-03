快訊

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

「新馬路三寶」太恐怖！大媽坐它上路、下秒慘摔 網友狂酸：我給4分

愷樂消失螢光幕4年突宣告懷孕 「小孩生父」身分曝光

00944配0.058好爛？狂熱股民論「價值」：同梯的00940、00939還在破發！

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

野村趨勢動能高息（00944）第3次配息數字出爐了，一樣是0.058，年化殖利率4.58%。

很多人噴00944既然是高股息ETF配息還這麼小氣，但這些人可能不知道00944的價值。

所以00944的價值在哪裡？歷經8月初的下跌，00944目前價格已經重回發行價，來到15.19，一步步逼近前高15.52。

反觀同期的00940、00939都還在破發，唯獨與00944同天掛牌的00946表現接近，但最近已經有慢慢超車的跡象，不要忘記00946可是科技屬性的ETF，00944竟然能追上、甚至反超。

看明白了嗎？這就是00944的價值，高股息結合強勢股，犧牲一點股息，不過換來更強勢的股價表現。很多人弄不明白，硬要挑股息最大方的，但我問一句，如果配息很大方，股價軟趴趴，填不了息有什麼好高興的？

現在這檔ETF才掛牌剛要滿4個月，不過它的潛力已經慢慢浮現了，無論你是買0056、00919、00878、00929，聽版主一句，買一張00944，買了你就會去看，看了你就會比較，時間拉長你就知道誰厲害。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息 破發

股市爆料同學會

追蹤

延伸閱讀

00919配0.72再破紀錄…但上回的還未填息！ 專家：買進前注意是否有溢價過高問題

00713維持配息1.5元！會漲抗跌0缺點高股息？艾蜜莉：注意主觀選股成份高

00929 9月配息金額略降至0.16元 年化配息率約9.7%

00929預計配0.16元…比上次0.18還少！ 網喊「一鍵出清」：息也還沒填

相關新聞

00944配0.058好爛？狂熱股民論「價值」：同梯的00940、00939還在破發！

很多人噴00944既然是高股息ETF配息還這麼小氣，但這些人可能不知道00944的價值。

00929預計配0.16元…比上次0.18還少！ 網喊「一鍵出清」：息也還沒填

期望越高標準也越高，廣大網友似乎不買單，00929今年4月份開始每單位配最高0.2元，連續配發3個月後，於7、8月配發0.18元，當時7月份就引起許多討論。

00713維持配息1.5元！會漲抗跌0缺點高股息？艾蜜莉：注意主觀選股成份高

00713公佈1.5元股息囉！

全職母想花70萬買中華電+ETF 網推「0056+00878+00919」月月配

許多人喜歡投資實現被動收入，一名30歲的全職媽媽想投入60-70萬元的資金買進中華電信加上ETF，目前正考慮006208、0056、00919、00878等標的。有網友建議，「有小孩需要錢繳學費或吃飯，建議還是0056+00878+00919達成月月配」。

本擔心00919會步00929後塵調降配息…不過仍在貼息！ 達人：幫自己調薪白花花的錢最實在

00919公告配息0.72元，1張可以領720元，我有15.5張，可以領1.1萬元，簡直是太爽了！

00919配0.72再破紀錄…但上回的還未填息！ 專家：買進前注意是否有溢價過高問題

00919最近四次的配息（含這次公佈）分別是0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，合計起來為2.63元，以目前收盤價24.83元來算，殖利率達10.6％，以一檔高股息ETF來說是不錯的數據了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。