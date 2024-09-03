00944配0.058好爛？狂熱股民論「價值」：同梯的00940、00939還在破發！

【股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

野村趨勢動能高息（00944）第3次配息數字出爐了，一樣是0.058，年化殖利率4.58%。

很多人噴00944既然是高股息ETF配息還這麼小氣，但這些人可能不知道00944的價值。

所以00944的價值在哪裡？歷經8月初的下跌，00944目前價格已經重回發行價，來到15.19，一步步逼近前高15.52。

反觀同期的00940、00939都還在破發，唯獨與00944同天掛牌的00946表現接近，但最近已經有慢慢超車的跡象，不要忘記00946可是科技屬性的ETF，00944竟然能追上、甚至反超。

看明白了嗎？這就是00944的價值，高股息結合強勢股，犧牲一點股息，不過換來更強勢的股價表現。很多人弄不明白，硬要挑股息最大方的，但我問一句，如果配息很大方，股價軟趴趴，填不了息有什麼好高興的？

現在這檔ETF才掛牌剛要滿4個月，不過它的潛力已經慢慢浮現了，無論你是買0056、00919、00878、00929，聽版主一句，買一張00944，買了你就會去看，看了你就會比較，時間拉長你就知道誰厲害。

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