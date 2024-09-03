00713維持配息1.5元！會漲抗跌0缺點高股息？艾蜜莉：注意主觀選股成份高

00713公佈1.5元股息囉！

雖然跟上次配發的金額一樣，不過用8月30日收盤價58.25元計算，單季殖利率還是有2.57%這麼多。這次是第一階段預估配息，第二階段會在9月13日公佈確定的配息金額，不知道有沒有機會加碼。

其實在我的高股息ETF，相對來說好像比較少提到這檔，趁這次公佈股息也來一起複習一下。

00713的特色是「高息低波」，事實上，它除了維持穩定高股息以外，也維持了低波動（抗跌）的特性。

看近年台股跌幅比較大的2022年，整年的大盤報酬率約-18.4%，00713報酬率則大約-6.9%。

而從今年台股高點7月11日下跌至今，大盤報酬率約-8%，00713報酬率則約-0.4%（以上都是有算進含股息的數據），從這兩個時間段都可以看出00713確實有抗跌！

其次是，有大大擔心，可能會因要維持抗跌、低波動的特色，而在選股上會優先選防禦性的股票，導致大盤在上漲的時候也會漲比較少。（00713的成分股可以打開艾蜜莉定存股APP直接看）

那我們再把近2年的數據拉出來比漲幅看看，從2023年至今的報酬率，大盤是65.8%、00713則是75.7%，一樣是勝過大盤的。

除此之外，因為我也好奇跟其它高股息ETF比的結果，所以觀察名單內的0056、00878、00919也都拉出來看了，0056：74.29%、00919：71.25%、00878：60.9%，沒想到00713的含息報酬率是裡面最高的。

但要強調一下，這只是要表示00713沒有因低波而捨棄了漲幅，要選擇ETF還是不能單只從報酬率去看，ETF的選股邏輯、產業分佈、規模、成立時間、費用率，這些都還是要多方比較選出適合自己的ETF才好喔！

這樣看來，00713有高股息、有抗跌又會漲，好像都沒有缺點？

其實也不是，它還是有一些讓我在意的地方。

00713追蹤指數的方式跟其它高股息ETF不一樣，並非取完全複製的追蹤方法，基金經理人會參與ETF選股的決策，也就是說「主觀選股」的成分會比較高，日後要是更換基金經理人，選股、績效還是有可能會受影響。

接著是00713的換股檔數偏多，每次動輒10～20檔的換股，其中產生的交易成本也是我們要吸收的，所以總費用率也會比較高，這些對我來說是00713需要注意的地方。

總結來看，現階段00713確實集結了「高息、低波動又會漲」的特性，但也因為上面這些我在意的小地方，我自己還是傾向分散多檔ETF來組合。

就像我之前在景氣藍燈買進時自組的月月配息ETF，就是以上0056、00878、00919、00713這4檔全買，也就不會有選擇的問題了，我全都要，這樣能達到風險分散再分散的效果。

（現在是景氣黃紅燈，這些ETF我都是在出清階段了，未來等景氣綠燈以下或是藍燈才會考慮再來定期定額買）

00713預估配息1.5元（第二階段確認配息是9月13日），除息日9月18日、配息日10月15日，最後買進日9月17日。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。