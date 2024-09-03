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00929預計配0.16元…比上次0.18還少！ 網喊「一鍵出清」：息也還沒填

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

高人氣的月配息ETF復華台灣科技優息（00929），規模已突破2,700億元，據投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.16元，以9月2日收盤價19.72元計算，單次配息率約0.81%，年化配息率約9.7%；實際配發金額，將於9月12日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

除息：9月19日

最晚買進：9月18日

股息進帳：10月16日

但期望越高標準也越高，廣大網友似乎不買單，00929今年4月份開始每單位配最高0.2元，連續配發3個月後，於7、8月配發0.18元，當時7月份就引起許多討論。

在論壇PTT引起許多討論，「開始下坡了 月月配終究校正回歸」、「資本利得配完了？」、「哭啊，明天一鍵出清」、「誰說00929配息穩定的」、「如果遇到經濟衰退 能配出多少？」、「填不了息，等著配息配到下市」、「電梯向下」、「愈來愈少」、「配太多沒填息都是屁」、「又縮水 想走了啦」。

也有不少人中性看待評價00929，「抓0.13-0.15比較健康」、「這還行吧 胃口都被養大了」、「常態合理在0.12-0.15左右」、「平準金是隨著規模放大而放大，現在也降了吧，主要是價差」、「配的少也不是平準金的問題 重點是他成分股不漲」、「配了不知道多久成本都不到18元了 酸民還在左手右手」、「怎麼會有人覺得買ETF是要賺大錢用的」。

00929復華台灣科技優息ETF 填息 月配息

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