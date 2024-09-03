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元大 ETF 00751B 第3季預估配息0.46元 9月18日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大AAA至A公司債(00751B) （資料來源：Lipper，採含息報酬統計至2024年7月底。）
元大AAA至A公司債(00751B) （資料來源：Lipper，採含息報酬統計至2024年7月底。）

元大AAA至A公司債(00751B) 2024年第3季配息公告出爐，預估每受益單位配發0.46元，未來將在9月13日第二階段公告確定配息金額，9月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在9月16日前買進並持有，而配息發放日則在10月15日。

反映市場降息預期推升債券價格，美債殖利率今年以來呈下降趨勢，帶動00751B第1季、第2季分別以5、20個交易日填息。元大AAA至A公司債(00751B)研究團隊指出，據Bloomberg、證交所資料顯示，至8月底00751B標的指數殖利率仍有約5.1%，較長天期美債殖利率高出近1個百分點、較7月底台股大盤殖利率2.5%高出2.6個百分點，在利率走升風險大幅降低下，債券已重拾避險收益功能，投資人可在聯準會啟動降息，甚至是進入連續降息階段前，把握相對高殖利率機會進場。

美國聯準會7月FOMC會議紀要顯示，多數官員表示現階段具備降息理由，當通膨增速下降而就業數據放緩，維持基準利率不變將加深對經濟的影響；聯準會主席鮑威爾在全球央行年會更明確指出貨幣政策調整的時間已到，將採一切做為預防就業市場風險，強化市場對接下來降息路徑預期，有助債市朝多頭格局發展。

至8月底，FedWatch數據顯示市場預期9月美國降息機率為100%，並將於11月、12月連續降息，年內目標為4.25%至4.5%區間，相對目前基準利率降息幅度為4碼。元大AAA至A公司債(00751B)研究團隊表示，目前市場高度期待長天期美債、投資級債ETF的潛在上漲空間，無論聯準會是基於何種理由啟動降息，都隱含未來景氣的不確定性上升，高信評投資級債因信用利差擴大風險較小，將更能參與降息所帶動的行情表現。

據Bloomberg資料，自4月25日美債殖利率波段高點震盪回落以來至8月26日，代表長天期美債的ICE美國政府20+年期債券指數上漲13.5%、代表高信評投資級債ETF的彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數上漲11.5%，代表非投資等級債的彭博長天期美國高收益債券指數僅上漲8.0%，顯示在市場對美國經濟軟著陸預期下，被視為無風險資產的美債，或是信評高的A級以上投資等級債券，表現可望優於低信評債券。　

元大投信表示，00751B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費*，適合作為現金替代配置部位。惟目前市場已高度預期美國年內降息幅度，未來是否啟動降息及實際降息步調仍待逐次FOMC會議決定，投資人進場前須謹慎評估，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。

美國聯準會 配息 降息

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