本擔心00919會步00929後塵調降配息…不過仍在貼息！ 達人：幫自己調薪白花花的錢最實在
00919公告配息0.72元，1張可以領720元，我有15.5張，可以領1.1萬元，簡直是太爽了！
原以為8/30周五就會先底牌，沒想到拖到今（2日）天才公布，原本擔心00919會步入00929調降的後塵，沒有想到還直接調高，只能說「你贏了」。
若從00919上市時就買的人，現在應該笑到合不攏嘴，回顧這6次配息的金額
分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元
若持續配0.7元以上，年化配息率真的都超過10%。
不過要提醒投資人，目前00919是貼息狀態，前一次配的息，都還沒填息喔；有在長期投資的人也不用太擔心，維持紀律就對了。
今年我的薪水0調薪，那就自己幫自己調薪吧...工作成就感都是屁，白花花的錢才是最實在。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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