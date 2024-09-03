00919配0.72再破紀錄…但上回的還未填息！ 專家：買進前注意是否有溢價過高問題

萬眾矚目的高股息ETF之一00919群益台灣精選高息公布最新一季的配息資訊：

除息日：9/23（星期一） 最後買進日：9/20（星期五） 發放日：10/15 配發金額：0.72元

00919最近四次的配息（含這次公佈）分別是0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，合計起來為2.63元，以目前收盤價24.83元來算，殖利率達10.6％，以一檔高股息ETF來說是不錯的數據了！

但是00919前一次配息（6/24），並未隨著大盤往上填息，反而是隨著大盤在七八月的往下回檔之際，也跟著下修到22元左右，儘管近期股價又回升到將近25元，但是離填息還有一小段距離，希望這筆紀錄能夠在9/23除息日前可以消除。

因為00919過於搶手，這次配息相較於過往也有成長，所以在配息前是否造成股民的搶購而推升股價，我想要入手的投資人在下單前最好看一下股價是否有溢價過多的情況，才不會當了買高的冤大頭啊！

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