00921配息創新高 00943首次配息單次配息率就有1.0%

兆豐投信等權重ETF系列排行老大、老三的兆豐龍頭等權重（00921）、兆豐電子高息等權（00943）以今年8月31日為收益分配評價日，即將迎接配息，特別是00943將迎來今年發行後的首次配息。00921配息創新高，本季配息0.6元，以9月2日收盤價18.9元計算，單次配息率有3.1%，年化配息率達12.6%。00943配息0.15元，以2日收盤價14.87元計算，單月配息率有1.0%，年化配息率也有12.1%。

兆豐投信指出，00921及00943的除息交易日皆為9月18日，最後買進日皆為9月16日，收益分配發放日為10月7日，對於青睞等權重ETF、也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子檔成分股的投資人享有息收機會。

00921為兆豐投信等權重ETF三兄弟中首先發行的產品，追蹤指數包含全產業，穩扎穩打掌握臺股全產業龍頭股33檔，並涵蓋數位雲端、綠能環保、居家生活、運動休閒等新型態產業，增添指數的多樣性，也有助00921所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與近一年前的價格相比呈現走勢維穩、向上成長的態勢，相對適合上班族或存股族納入定期定額持有的選擇。

00943標榜100%純電子股ETF，專注投資電子產業，追求資本增長空間輔以息收機會，更高度聚焦AI產業鏈題材，搭配獲利成長指標因子及等權重機制的雙重加持下，提升資本利得空間及息收機會，有利00943所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數自指數成立以來的走勢仍向上，較適合想長期投資電子股ETF，並希望享受除權息旺季後效益的投資人，亦或是爭取未來更多元又有規律現金流機會的積極型投資人。

兆豐投信提醒，在選擇ETF時，投資人除了留意配息率與追蹤指數的殖利率之差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場受益權單位數增加可能影響股息稀釋等因素，建議投資ETF時亦可納入相關評估條件。