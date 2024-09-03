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全職母想花70萬買中華電+ETF 網推「0056+00878+00919」月月配

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

許多人喜歡投資實現被動收入，一名30歲的全職媽媽想投入60-70萬元的資金買進中華電信加上ETF，目前正考慮006208、0056、00919、00878等標的。有網友建議，「有小孩需要錢繳學費或吃飯，建議還是0056+00878+00919達成月月配」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名全職媽媽，手邊有一筆閒錢想投資股市，希望能每月領配息，讓自己賺一些零用錢，他規劃投入60-70萬元的資金買進中華電信加上ETF，目前正考慮006208、0056、00919、00878等，他問「請問大家如何分配較好，是要all in還是定期定額？」

其他人留言「有小孩不推薦0050和006208，上面一堆嘴砲哥，妳又不知道什麼時後是高點，賣了又漲獲利無最大化，有小孩需要錢繳學費或吃飯，建議還是0056+00878+00919，達成月月配」、「至於下面除了006208都高股息，006208大盤不用說，如果10年不考慮移動這筆錢也許就投這吧，相信它能帶你飛，其他高股息就依持股、配息、管理費之類的你想知道想要的數據去觀察組合投資」。

還有人留言「我自己也是全職媽媽，我自己的做法是投00878、00919、0056，剛好可以月月配，如果不需要用到配息，每個月股息再投入006208」、「一檔006208就可以，歐印勝率優於定期定額」、「不要買中華電信，你會怕all in就分幾次買006208吧，如果是閒錢的話高股息沒啥用，長期含息報酬也輸大盤」。

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