與00915、00919相比股災後00918反彈最快！他分析：買這2類績效勝高股息
台股2日開高走低，終場收22,235.1點，下跌32.99點，但三大法人僅投信買買超，外資則是賣超159.88億元。有網友實測00915、00918、00919在股災過後的表現，發現00918反彈最快，是「大跌時應該彎腰撿的鑽石」，另他也提及「大跌時勇敢大買市值型還是正2，反彈過後績效鐵定比高股息高出更多」。
一名網友在論壇Dcard發文分享「實測00915、00918、00919在股災過後的表現」，他表示，「大跌期間，抗震型的高股息ETF，如00915跟00713，零股超難在第一時間成交，被迫刪單再往上調整價格兩三次才成交，價格自然無法壓低，所以反彈時也沒什麼肉可以吃」。
該網友表示，「大跌期間，買00918及00919零股是一下單就立馬成交，00918跌得最慘，但等大盤一回神，反彈最快的竟然是00918，績效竟然超過當時最抗跌的00915」，他直言，「看來00918才是大跌時應該彎腰撿的鑽石」。
該網友說，「大跌時勇敢大買市值型還是正2，反彈過後績效鐵定比高股息高出更多，未來如果再出現往下的波動，TSM主力卻大舉買入時，不用懷疑，一定要勇敢進場抄底」，另他也說，「上週歷經大怒神之後，也是曾經暴跌過的00934反彈最為兇猛，未來這支也會是我在面對空頭市場的重押標的，因為資源有限」。
其他人留言「934去年根本就沒有人在乎他，因為還沒有配息。可是他剛掛牌正是追成長的時候，看起來選股邏輯是頗有成效」、「00713比較抗跌」、「00919零股申購交易量很大」。
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