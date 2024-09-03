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20萬買00919或00929？網因「2原因」推後者

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資00919、00929。圖／聯合報系資料照片
網友想投資00919、00929。圖／聯合報系資料照片

投資標的選擇不易，有網友考慮將20萬的閒錢投入股市，目前正猶豫該買進00919或00929，其他人建議他「分批買進或定期定額」，同時不少人推薦買進00929，原因包括科技股成分較高、接近發放股息的時間點等。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「二十萬閒錢要丟00919還是00929？」他表示，已有將在大學四年期間打工的存款投入股票及ETF，共約25萬元，其中006208佔大多數，是他手上持股報酬率最好的，其他個股也有小賺，如富邦金、長榮航、華通、森威能源等。

該網友近日手邊有一筆20萬的閒錢可以利用，他考慮繼續投資006208，或是改投其他月配息或季配息的標的，他猶豫00929、00934、00733、00919等標的，他問，「長期看是不是一定006208贏？但月配息就是想說讓自己更有感加薪」。

不少人支持00929，留言「929，科技比例比較高」、「929，快拿到股息」、「00929今天買二張」，我是重壓00929，科技長期一定往上，低點我加碼，目前大概30張」。

有人建議「分批買，一次買進你的下一篇文就會是：套牢了，要先賣掉嗎？」、「小資族建議不要買月配息的ETF」、「誠如您所敘訴奈米戶投資市值型要賣掉才有感，20萬投入高股息月息1%也才2000，要有感是需要持續購入本坐大才有感」。

另有人留言「00631L、00675L兩個很類似，挑個喜歡的買」、「金融股、電信三雄都不錯」、「我反而覺得你放富邦比較穩」、「韭菜才買006208」、「選高股息，然後用高股息的配息買市值型」、「先參考債券比較安全」、「建議本金多一點再來存高股息ETF，固定每個月領息」、「現在可以先放債卷ETF領息，等回檔再轉市值行或高配息的ETF，反正如果再升息你領得利息也會變高，如果降息還有資本利得可以賺」。

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