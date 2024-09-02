債券ETF買氣爆量 國泰00687B、00933B公告配息

時序來到9月，金融大事莫過於9月19日美國FOMC利率決策會議即將到來，債券真正要谷底翻身的時機已到，全球屏息以待，國泰投信旗下熱門美債ETF-國泰20年美債（00687B）日公告第3季第一階段預估配息，另一檔為每月配息的國泰10Y+金融債（00933B）也已公告今年第八次收益分配金額，兩檔基金都是預定9月18日除息，最後買進日為9月16日。

國泰20年美債基金經理人江宇騰指出，聯準會9月降息幅度從經濟數據可略作推測，美國公布的上周初領失業金人數23.1萬人，低於預測值；美國商務部經濟分析局29日公布的數據亦顯示，第2季經濟成長速度優於專家預期，兩者大幅消弭經濟衰退疑慮，美國經濟展現極佳韌性，聯準會就不用透過大幅度降息來刺激經濟，前幾年因為新冠疫情導致的金融危機不再，低迷的零利率時代重現機率極低。

目前美國利率落在5.25%-5.5%，根據最新在6月公布的點陣圖來看，以中位數觀察，到2026年底將有9碼的降息空間，要注意1碼代表0.25%，意味著未來兩年內有2%以上的降息空間，且高利率將一去不復返，機構普遍預期利率大致會回落到3.25%左右，但要再更低，除非出現重大金融事件或不可控的系統性風險，足以動搖全球經濟才有可能。

雖然降息會牛步進行，但是對股市是好事，由於企業借款壓力逐步得到紓緩，提升企業借貸投資的意願，有助挹注公司獲利，會提前反應在公司股價。對債券更是大利多，債券價格和利率是反向的，過去的暴力式升息，重挫債價，所謂的「深度折價」就是指數出現十年來難得一見的甜甜價，但利率可預期會緩降，債券如今不僅有債息護身，還有價差可期待，吸引長線資金停駐，成為退休領息族和存股族的新歡。

00687B經理人江宇騰說明，市場對債券需求龐大，不只投信陸續發行新的債券ETF，包括銀行、券商通路都在銷售，但債券ETF幫投資人打包數十檔甚至上百檔的債券，風險會更低有別於直接投資單一機構債，另一隱形成本還有經保費，國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)的經保費僅有0.14%，相比跟銀行直接申購海外債，需繳付手續費、信託管理費及通路服務費等多種名目，債券ETF隨時可申購贖回，會是投資債券更靈活的好方法。