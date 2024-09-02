00919配0.72元…配息一季比一季高！ 存股哥：年化10%好像變稀鬆平常的事

我又猜對啦！00919公告配息0.72，以今天9月2號收盤價24.83計，單季殖利率2.89%，年化預估殖利率11.56%，配息持續破紀錄！

回顧淨值組成部分，目前00919收益平準金1.76元、資本損益平準金8.07元，合計共還有9.83元，如果以每季0.72來看也還可以配將近14季。

00919上市以來就開始不斷上漲，配息也是一季比一季高，我在今年初寫過一篇00919的心得，當時預估每季「只會配」0.55元，沒想到股息是逐季提升，現在已經配到0.72元。

當初高股息ETF年化預估殖利率只有6%-7%左右，是00919先把年化殖利率拉高到10%以上，才帶動其他高股息跟進拉高年化殖利率，現在單季2.5%、年化10%好像也只是稀鬆平常的事。

高股息ETF的殖利率提升、股價成長，整體市場環境變得更好，投資人多了更多選擇，高股息的市值也不斷增加，對投資人、對投信來說都是雙贏的局面。

我在今年初看好00919的情況下也做了持股轉換，到現在已買進40張，雖然今年的漲幅較去年平緩些，但我覺得瑕不掩瑜，股價穩定成長、配息持續創新高，對我來說就是相當優秀的高股息了。

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