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00673R淨值回升 證交所：9/3起恢復融資融券交易

中央社／ 台北2日電
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

證交所今天公告，由元大投信經理的期元大S&P原油反1 ETF（00673R），自9月3日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

00673R先前因淨值跌深，遭證交所依受益憑證買賣辦法第23條第1項規定處分，7月12日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所今天表示，00673R自7月19日起，已符合受益憑證買賣辦法第23條第2項規定，從9月3日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

00673R於2016年10月7日掛牌上市，成立價格每股新台幣20元，為反向期貨ETF，2020年碰到負油價事件曾風光一時，股價最高漲到53.05元，不過隨後國際油價反彈，00673R股價摔落谷底，今年7月初股價一度跌破7元，較最初淨值跌幅超過65%。

根據元大投信官網，00673R截至8月30日的最新每單位淨值為7.47元；今天收盤股價上漲0.28元或3.87%，收在7.52元。

元大投信 淨值 融券

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