季季配一檔比一檔強！00919配0.72元再創新高、年化挑戰11%

群益台灣精選高息（00919）即將在9月迎來第6次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元，創下單季新高表現，以2日收盤價24.83元，單次殖利率近2.89%，年化配息率上看11.59%，00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日，配息發放日為10月15日。

市場法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919第6次配息預估0.72元創下新高，觀察這6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，連續六季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計逾90萬投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，而關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的的ETF淨值組成來解析。其中收益平準金（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用）加上資本損益平準金（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）佔淨值比重越高，就代表該ETF可分配收益越多，也就越具有穩定配息能力。

00919有收益平準金機制，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.76元，收益平準金加上+資本平準金佔淨值的比例近四成，未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.72元，只要在28.8元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。