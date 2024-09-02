00713配1.5元…前三季金額超越去年！ 最晚在9月16日前買進

00713 公布配1.5元

在高配息ETF一直表現穩定的ETF，元大台灣高息低波ETF（00713），今年第3季度的配息金額出爐，本季每受益權單位擬配發1.5元。

如果以30日收盤價58.25元換算，單季配息率2.57%，年化有望挑戰10%。

00713將於9月18日除息，想參與配息的小資投資人，最晚在9月16日前買進並持有，而配息發放日則在10月15日。

觀察00713配息狀況，合計今年前三季配發金額為3.88元，超越2023年全年的3.04元。

依元大投信官網揭露淨值組成，至8月29日00713最新淨值57.96元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元。

較去年同期的14.60元成長64.3%，反映00713在控制投資組合，波動風險下所取得的不錯投資成果。

至於今年配息率累積也有6.71%，同樣也超越去年全年的6.54%。

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