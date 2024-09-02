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退休需1431萬…存0050多久能達成？ 小畢「運氣好壞差很多」：最多相差22年

聯合新聞網／ 小畢投資筆記
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

投資0050存到1431萬要多久？為什麼跟運氣有關？

大家好，我是小畢，根據國泰世華銀行發布的「2023台灣全民財務健康關鍵報告」，調查發現民眾認為至少要準備1431萬元才能退休，至於退休後每個月的生活費則是需要5萬元，而為了達到自己的退休目標，不少投資人選擇0050作為投資標的，但是你有算過要存多久才可以達到這個目標嗎？

一般常見的方法就是利用Excel中的NPER函數來計算，NPER函數總共需要輸入5個數字：

第一個數字是：報酬率

第二個數字是：定期投入的固定金額

第三個數字是：目前的資產金額

第四個數字是：希望達到的資產總額

最後一個數字是：定期投入如果是在年初就是1，如果是在年底就是0

以0050從2004年到2023年底，歷史年平均報酬為11.4%，如果每年年初買入12萬元，結果顯示要達到1431萬的話需要23.9年，這代表如果從30歲開始投資0050，54歲就可以存到1431萬元。

但是現實可能跟想像的不一樣，因為開始儲蓄後的運氣決定你達到目標的時間，有可能變得更短也有可能變得更長，你可能會想說我都已經照著計畫儲蓄了，為什麼運氣會影響達到目標的時間呢？原因就在於開始投資後報酬的順序。

買進時遇到多頭與空頭的差別

我們先假設一個簡單的狀況，每年固定年初儲蓄10萬元，持續10年，這10年當中其中5年的報酬為每年-5%，另外5年的報酬為每年10%。

狀況A就是前面連續5年的報酬為10%，後面連續5年的報酬為-5%

相反地，狀況B則是前面連續5年的報酬為-5%，後面連續5年的報酬為10%

可以看到狀況A雖然在前7年資產價值比狀況B高，但在遇到後面的下跌時因為資產較多損失也更大，經過10年後狀況A的資產為95萬元，而狀況B的資產則是136萬元，也就是狀況B的資產比狀況A多了43%。

會造成如此大的差距就是因為報酬率的順序，所以對於在資產累積階段的投資人來說，會期望先遇到較差的市場表現，在這時可用較低的成本購入較多的投資標的，而在後期市場表現強勁時獲得較高的資產。

投入年份不同 報酬差距巨大

接下來我們來看如果投資0050的話，運氣的影響有多大，我統計了分別在不同年開始每個月定期定額購買0050，連續投資10年後的報酬表現。

可以看到報酬最好的投資人是從2012年開始投資0050，報酬率是139%，至於報酬最差的投資人則是從2006年開始投資的人，報酬只有24%，這就是運氣造成的巨大差距。

在考慮運氣的影響下，投資0050要存到1431萬需要多久呢？

我假設投資人每年年初投資12萬元購買0050，從2004到2023年，每年的年報酬隨機亂數排列當作未來遇到的報酬，也就是所謂的蒙地卡羅模擬...

模擬結果顯示運氣位於中位數的投資人，大約需要28年來達到目標，而運氣在後10%的投資人則需要花費42年才能達到目標，至於運氣在前10%的投資人則只需要20年就可以存到1431萬，也就是運氣前10%和後10%的投資人存到1431萬的時間可以相差到22年，這說明了儲蓄後遇到的市場報酬順序有多麼重要。

但畢竟人無法決定儲蓄後遇到的報酬順序，那要怎麼降低報酬順序的影響呢？你所能做的就是儘早和盡量儲蓄，雖然這樣做不代表你一定可以提早存到目標，但一定比你晚儲蓄和少儲蓄加上遇到壞運氣的結果要好；最後如果喜歡我的影片，歡迎大家追蹤我的粉絲專頁。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小畢投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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