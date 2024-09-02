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股票怎麼買能較安心…若個股沒把握就投資ETF！ 專家：選市值、高股息型無絕對的對錯

聯合新聞網／ 茉園生活隨筆
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

常有人問我說，到底股票要怎麼買比較安心？

我是認為說，如果沒有把握在選擇個股上，那就買ETF吧！

為什麼呢？因為ETF至少是幾十支股票的集合，不會讓你冒著過大的風險集中在個股身上，至於要買什麼樣的ETF，如果你真的不知道該怎麼選擇...

我建議可以從規模大的開始選起，你可以查ETF規模排行，從中選擇至少數百億以上，知名度也高的ETF：

一來不用擔心未來有被下市的風險

二來流動性也會比較好

不用擔心成交量太低而買賣不易，符合這兩點的話，這樣基本上就很安全了。

再來，可以依照您的個性，選擇「市值型」或「高股息型」ETF，如果您現在還年輕，有固定收入，不太需要領太多股息，那麼市值型可以多存一些，如果您已經將近退休，需要穩定的股息收入來維持生活，那麼高股息的比重可以高一點。

選市值型和高股息型沒有絕對的對或錯，只有適不適合與安不安心而已，再來就是不要耳根子軟，聽別人說哪個標的更好，就隨意轉換到另外一個標的，這樣是徒增交易成本，並不會真的比較好。

要知道，今年表現比較好的ETF，也許明年表現就會比較差，沒有年年都在走運的，也沒有年年都在倒楣的，像這兩年就看得出來，2023年是高股息型ETF當道，報酬率遠勝市值型，2024年迄今，已經完全相反了。

所以明年呢？與其去跟風猜測，不如穩穩的存就好，不要去想太多，我們的目的是把錢存下來，而不是把錢換來換去轉來轉去，是不是？

我們的股市投資環境已經健全很多了，真的不用想太多，有存總比沒存好！

祝福大家投資愉快！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 茉園生活隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 個股 市值型 股票 高股息

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