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台股月配型ETF新兵 人氣旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股自7月11日歷史高點24,390點回落以來，迄今已收復近半失土。集保中心最新統計，今年掛牌的台股ETF中，目前元大台灣價值高息受益人數最多，大盤自高點回落以來的增加人數，以群益科技高息成長最多。

觀察台股回檔以來台股ETF受益人數變化，截至8月30日集保中心最新統計數據，今年來掛牌的月配型台股ETF新兵表現，受益人數由高至低排序為：元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、群益科技高息成長、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權。

值得注意的是，台股高點回落以來增加人數，有四檔同期間受益人數亦呈現增加，當中以群益科技高息成長增加20,139人最受青睞，其次依序為元大台灣價值高息增加9,389人、兆豐電子高息等權增加189人、野村趨勢動能高息增加146人。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，近期台股短線漲高隨美股急速回檔，但企業獲利仍持續往上。本次修正在於台股GDP年增領先股市短期見高，加上美國大選前二月大多屬於震盪局面。

長期台股仍受惠AI趨勢與科技創新題材帶動，台灣科技廠扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市可期，其中不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，投資人可訴求精選獲利能力與配息能力佳之台灣科技股，或將外資認同度納入考量，強化選股品質的台股科技高息ETF來參與行情。

此外，野村投信與將來銀行最新完成近6,000人網路調查，逾97%投資人認同AI將大幅改變工作與生活，92%認為AI科技將是未來中長期投資的主流趨勢。值得關注的是，儘管經歷7月11日台股寫下歷史新高後的大幅修正，並未減損受訪者對AI投資的看好度。

展望後市，兆豐投信表示，近幾年電子股題材看俏，如半導體及雲端設備、AI產業供應鏈等挹注多頭氣氛，資金活水簇擁，現階段可透過電子股型ETF布局。

ETF 台股

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