台股自歷史高點回落以來 這檔月配台股ETF新兵受益人數穩居冠軍

台股大盤自7月11日歷史高點24,390點回落以來，迄今已收復近半失土。根據集保中心最新統計，在今年來掛牌的台股 ETF 新兵中，目前元大台灣價值高息（00940）受益人數最多，而大盤自高點回落以來的增加人數則是群益科技高息（00946）成長最多。

觀察自台股回檔以來台股 ETF 受益人數變化，截至8月30日集保中心最新統計數據，今年來掛牌的月配型台股 ETF新兵表現，受益人數由高至低排序為：元大台灣價值高息935,500人、統一台灣高息動能281,293人、群益科技高息成長103,464人、野村趨勢動能高息24,609人、兆豐電子高息等權5,432人。

值得注意的是，台股自高點回落以來增加人數，有4檔於同期間受益人數亦呈現增加，當中又以群益科技高息成長增加20,139人最受青睞，其次依序為元大台灣價值高息增加9,389人、兆豐電子高息等權增加189人、野村趨勢動能高息增加146人

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，長期台股仍受惠AI趨勢與科技創新題材所帶動，台灣科技廠於其中扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市表現可期，建議投資人也不妨透過選股邏輯上訴求精選獲利能力與配息能力俱佳之台灣科技股，甚至將外資認同度納入考量以進一步強化選股品質的台股科技高息 ETF 來參與行情。

展望後市，兆豐投信表示，近幾年電子股題材看俏，如：半導體及雲端設備、AI產業供應鏈等挹注多頭氣氛，資金活水簇擁，因此想搶進電子股的投資人，除了個股投資外，現階段更能透過電子股型 ETF 兼顧股息成長、資本利得增加，以及相對穩健的投資趨勢。