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00713配1.5元…已回填跌幅速度勝過00919、00929、0056！ 存股哥：最好的ETF連00878都輸一段距離

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

這次我終於猜對了！00713本季預計配息1.5元，以8/30收盤價58.25計，單季殖利率2.57%，年化殖利率預估10.28%，依然位列的10%高股息巨頭之一。

更扯的是00713自7/11大跌以來，幾乎已經回填所有跌幅了，7/11...00713收盤價58.4，這個回填速度00919做不到、00929做不到、0056做不到，甚至00878也沒有辦法做到！

看一下8/30的淨值組成，收益平準金3.97、資本平準金24.26，合計共28.23，以往我在估配息的時候都是保守預估只看收益平準金，但如果你要樂觀預估到話就把兩者相加，00713每季配1.5塊還可以連配將近19季。

這個超級扯的配息能力讓你根本不用擔心之後的配息，而且以00713的實力，收益平準金跟資本平準金持續增加的機會應該滿高的，總之就是有源源不絕的配息來源。

低波動選股因子的特性更是操作質押的優勢，因為00713的防禦能力非常高，你覺對會希望你質押的標的有00713，這可以讓你的維持率在回檔時不受太大的影響。

如果要我說，我認為00713是目前最好的ETF，可能連00878都還輸給00713一段距離，因為比漲幅、比防禦力、比殖利率，確實00713表現得更出色，會漲、抗跌、殖利率高，目前的00713集所有高股息需要的特性於一身。

本來買進00713只想跟00878組雙季配，有個7%-8%殖利率就很滿意了，殊不知今年的00713如此驚人，真是意料之外的一件事，也許我之後會再回頭買713吧，現在看來我的庫存只有10張實在有點少。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 收益平準金

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