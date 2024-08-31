16檔ETF下月除息秀

ETF 9月除息秀起跑，計有16檔台股ETF將接力除息，三檔高息ETF昨（30）日公告配息金額，包含有望成為下一檔千億元規模的元大台灣高息低波、高息ETF績效王凱基優選高股息30、訴求填息能力的大華優利高填息30，三檔規模都創下新高，顯示部分資金已先上車卡位。

元大台灣高息低波擬於9月18日每受益權單位除息1.5元，金額持平上一季，以30日收盤價58.25元換算，單季配息率2.5%，規模已來到934.84億元新高，有望成為第八檔千億元的台股ETF。

大華優利高填息30將於9月19日除息0.78元，雖然金額略低於上一季的0.8元，但單季配息率有3.1%的高水準，規模創下349.03億元新高。

凱基優選高股息30預計配發0.82元，配息金額再度刷新單季新紀錄，單季配息率3%，除息日也訂於9月19日，規模突破200億元來到205.33億元。

元大台灣高息低波6月進行半年度指數成分股調整，將相對高檔成分股轉入低基期個股。

以台股大盤7月11日至8月5日波段高低點計算，規模千億以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%，同期間元大台灣高息低波資本平準金相對淨值僅下跌9.3%，凸顯低波動特色。

凱基優選高股息30除累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出，總計今年以來股價含息總報酬已達28.1%，為今年以來含息總報酬唯一打敗大盤的高股息ETF，不僅是今年績效王，同時也是2023年績效王。

下周一（2日）規模在2,000億元以上的復華台灣科技優息、群益台灣精選高息等重量級台股ETF配息金額也將出爐，將開啟新一波配息戰火。

展望後市，大華優利高填息30經理人郭修誠認為，AI題材及受惠降息議題的金融股，仍可望讓高股息ETF有表現空間。