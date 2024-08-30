快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

高股息ETF規模第八大 00918擬配0.78元、年化挑戰12%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

大華優利高填息30（00918）今年第3季每受益權單位配息金額出爐，擬配發0.78元，以30日收盤價24.59元換算，單季配息率3.17%，年化有望挑戰12%。

根據大華銀投信30日公告，00918將於9月19日除息，實際配息金額將於9月13日公告，參與除息最後買進日為9月18日，10月15日配息入帳。

00918最新規模來到349.03億元，排行高股息ETF第八大；即將進行成立以來第六次配息，本季配發金額及配息率均為次高表現，以今年前三季來看，累計配息率為9.2%、累計配息金額為2.28元。

觀察00918近期表現，經理人郭修誠表示，在7月初換股之後，剛好遇到台股一波修正，連帶讓股價一度來到每股22.08元。不過近期反彈強勢，原因來自成分股中含有AI PC、伺服器與半導體的主題帶動；加上財報超乎預期的非科技股，也因技術上得以配合美國對於客製化窗簾的新規範而有亮眼表現。

展望後市，郭修誠認為，AI題材以及受惠於降息議題的金融股，仍可望讓高股息ETF有表現空間。加上00918新成分股歷史平均填息率將近九成，對於價值型投資人而言，持續且長期布局會是較好的投資策略。

00918大華優利高填息30 ETF ETF 配息 高股息

延伸閱讀

00713預估配息1.5元！ 年化挑戰10%…9月16號最後買進日

花70萬買ETF怎麼選？網推「00919+00878+0056」月領零用錢

台股外資大賣 公股護盤

第一金（2892）股息入帳、下月入股！存股哥「長期投資威力」：再過一年持股成本剩11元

相關新聞

00713預估配息1.5元！ 年化挑戰10%…9月16號最後買進日

規模927.58億元，有望成為下一檔千億等級的高息ETF-元大台灣高息低波（00713）今年第3季度的配息金額出爐！本季...

00945B第三次配息 預計每受益權單位數配發0.102元

凱基投信30日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）掛牌上市以來的第三次配息，預計每受益權單...

高股息ETF規模第八大 00918擬配0.78元、年化挑戰12%

大華優利高填息30（00918）今年第3季每受益權單位配息金額出爐，擬配發0.78元，以30日收盤價24.59元換算，單...

買00929便宜還月配、006208相較貴殖利率又很低？ R爸：年輕有本錢等待選市值型

最近有學生問我，該買00929還是006208。

00940「報酬不佳」要放生選擇其他更好標的？ 知美：依舊定期定額不停扣

定期定額00940一年後一定會後悔？

無畏大盤跌！存股族除息前卡位 這2檔價量齊揚表現最佳

受美股影響，台股29日下跌 168.81 點跌幅 0.75%，收在 22,201.85 點。不過，統計62檔台股ETF中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。