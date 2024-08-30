ETF商品 Z世代青睞

觀察近幾年台灣民眾理財趨勢，全民化與年輕化可說是最明顯的兩大現象，根據1111人力銀行調查，受訪的Z世代（1997年至2010年代初期出生的人）中，62%的人有進行投資理財，最常使用的投資工具包括ETF、股票，而再比對先前YAHOO奇摩股市的「投資理財行為大調查」結果，受歡迎的投資工具中，「ETF」在18歲至34歲的年輕族群中異軍突起，可見ETF投資在年輕族群中備受青睞。

群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠表示， 對於初入市場、投資經驗還未很豐富，平日也忙碌於職涯發展的年輕朋友來說，ETF是相對容易入門的投資工具，只要有證券帳戶，便能在盤中透過APP下單，交易上便利簡單，且透過一籃子投資，也有助分散投資風險，若再進一步搭配定期定額，也能夠在不對日常生活造成太大經濟壓力下，自小額開始投資、累積資產，並養成長期理財習慣與紀律。

張菁惠提醒，ETF雖有很多優點，但年輕朋友在進入市場前，最重要的還是先掌握自身的投資偏好，以及先去了解有興趣的ETF產品其特色與成分股／券篩選邏輯，才有助選到適合的產品。一般來說，年輕人最大的資產就是時間，風險承受度相對高，適合自市值型ETF或成長主題型ETF來參與市場，雖然波動可能較高，但也相對有望帶來較高的報酬。

張菁惠指出，以大眾最熟悉的台股ETF為例，除了傳統的市值型ETF，隨趨勢轉變，近年來陸續有加入不同選股條件的進化型市值ETF，像是考量全球ESG減碳大勢，將ESG低碳因子納入選股指標的低碳市值型ETF，變提供投資人在追求台股市場長期表現之餘，也能同步兼顧ESG永續投資大勢。在成長型ETF方面，台灣科技實力備受全球肯定，故半導體ETF、科技高息ETF也是可留意標的。