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凱基債券ETF艦隊公告配息 00945B擬配0.102元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全台首檔月配美國非投等債ETF（00945B）第三次配息開獎，凱基投信30日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金掛牌上市以來的第三次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，延續前兩次配發水準。

同樣將在9月除息的還有另外三檔債券ETF，凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（00777B）、凱基20年期以上美元金融債券ETF基金（00778B）、凱基25年期以上美國公債ETF基金（00779B）也同步公告配息；4檔債券ETF除息日皆訂在9月19日，10月16日就可領到配息，有意參加本次除息的投資人，9月18為最後買進日。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，美國聯準會主席出席全球央行年會時，透露政策調整時機已然來到，聯準會也不再尋求勞動市場的進一步降溫。隨著降息預期已成市場共識，美國各天期公債殖利率持續走降，信用利差大致持平，帶動近期各類債券價格全數走揚。

在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入在8月22日當周倍增至151億美元，相較前一周的淨流入64億美元增長136%；總計8月以來資金淨流入債市累積已達461億美元，反映資金湧入債市力道又重回加速軌道。

鄭翰紘進一步指出，9月美國聯準會FOMC會議即將到來，市場預期有1~2碼的降息空間，不過美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手。

鄭翰紘以凱基美國非投等債來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。

選債機制優化的結果，00945B截至8月28日為止，153檔成分債合力貢獻高達8.15%的平均票面利率，若考量預先布局債券的資本利得空間，也可搭配天期相對長的投資等級債-凱基AAA至A公司債、凱基金融債20+、凱基美債25+，這3檔債券ETF也在9月除息，配息金額各為0.425元、0.46元、0.283元，可望與00945B合組票息收益與資本利得雙向布局的債券黃金組合。

債券ETF 凱基 美國聯準會

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