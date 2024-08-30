買00929便宜還月配、006208相較貴殖利率又很低？ R爸：年輕有本錢等待選市值型
最近有學生問我，該買00929還是006208。
孩子的想法是這樣的：
「006208好貴。」
「而且殖利率很低。」
其實學生這樣已經很有概念了，想當年我連殖利率是什麼都不知道...但因為學生還很年輕，不需要過多現金股息來支應，有底氣等待指數型ETF來慢慢成長。
我舉這個故事是要說，就算每次都ALL IN在最高點，四十年之後一樣可以翻為幾千萬元。
只要你做對三件事：
1.持續儲蓄並投入
2.買好公司或指數型ETF
3.不要在崩盤時砍掉
就這麼簡單。
我不確定孩子有沒有聽懂，畢竟這種事情，一定要經過一段時間才會體悟。
雖然00929價格還不到20元，006208一股就要價105元，但其實不能這樣比。
一個有高成長性，一個說不定還有貼息的疑慮，況且買零股就可以慢慢累積了，每次買個10股、20股應該不為過吧？我到現在也還在用零股的方式買進，千萬別小看累積的威力。
年輕階段有本錢等待，當然選市值型ETF！
像我這樣年紀，就可考慮市值型與高息型各半，若準備退休，就以高股息或債券為主吧！
花時間鑽研股票，不要影響到學習專業知識、或者課業，當然沒問題。
就怕汲汲營營了好幾年，發現仍然原地踏步，甚至浪費了美好的時光，也沒有好好充實自己的專業技能，那就真的很可惜了。
少年股神故事太多，倖存者偏誤害死一堆人，總要痛到怕了才會明白，自己不是專職投資這塊料。
專注在自己的本業工作，把時間及心力花在最值得的人事物上，投資，還是簡單點好。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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