買00929便宜還月配、006208相較貴殖利率又很低？ R爸：年輕有本錢等待選市值型

最近有學生問我，該買00929還是006208。

孩子的想法是這樣的：

「006208好貴。」

「而且殖利率很低。」

其實學生這樣已經很有概念了，想當年我連殖利率是什麼都不知道...但因為學生還很年輕，不需要過多現金股息來支應，有底氣等待指數型ETF來慢慢成長。

我舉這個故事是要說，就算每次都ALL IN在最高點，四十年之後一樣可以翻為幾千萬元。

只要你做對三件事：

1.持續儲蓄並投入 2.買好公司或指數型ETF 3.不要在崩盤時砍掉

就這麼簡單。

我不確定孩子有沒有聽懂，畢竟這種事情，一定要經過一段時間才會體悟。

雖然00929價格還不到20元，006208一股就要價105元，但其實不能這樣比。

一個有高成長性，一個說不定還有貼息的疑慮，況且買零股就可以慢慢累積了，每次買個10股、20股應該不為過吧？我到現在也還在用零股的方式買進，千萬別小看累積的威力。

年輕階段有本錢等待，當然選市值型ETF！

像我這樣年紀，就可考慮市值型與高息型各半，若準備退休，就以高股息或債券為主吧！

花時間鑽研股票，不要影響到學習專業知識、或者課業，當然沒問題。

就怕汲汲營營了好幾年，發現仍然原地踏步，甚至浪費了美好的時光，也沒有好好充實自己的專業技能，那就真的很可惜了。

少年股神故事太多，倖存者偏誤害死一堆人，總要痛到怕了才會明白，自己不是專職投資這塊料。

專注在自己的本業工作，把時間及心力花在最值得的人事物上，投資，還是簡單點好。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。