00940「報酬不佳」要放生選擇其他更好標的？ 知美：依舊定期定額不停扣

2024年8月21日，元大投信官網公告00940繼續配發現金股利0.05元，利用公告當天的收盤價格9.72計算，單季配息率0.51％，年化配息率6.17％。

00940成立以來，目前已經連續三個月現金股利0.05元，一張50元的現金股利，隨著市場的價格上漲下跌，殖利率在6％上下浮動，未來一年00940的現金股利有沒有機會提高或下降？想要參與除息者，最後買進日在9月4號。

知美至00940上市以來，每月15號扣款，定期定額5千元，目前已經扣款5次，持有超過4個月的時間；從客觀的角度判斷，00940的選股邏輯就寫在公開說明書，被動式的ETF就是單純按照選股邏輯的規定，買進篩選出來的一籃子股票。

所以雖然00940成立以來，績效確實表現不佳，但不會評論它是一檔好或不好的ETF。

可是00940成立以來的績效表現，也確實是沒有當初宣傳的這麼優秀，所以受到批評，也是可以理解其中原因。

扣款至今績效

自己本身定期定額至今，總共扣款5次，持有時間4個多月，成交均價9.9元，目前帳面報酬率負的2.24％，虧損559元，加上已經領到手的現金股利176元，含息總報酬率也是-1.53％。

到底該不該放生？

依舊還是選擇定期定額不停扣。

雖然成立以來的績效表現不佳，但是00940只是按照選股邏輯買進一籃子的股票，如果是因為不認同選股邏輯，那一開始就是就不會選擇買進。

那要什麼情況下，會建議選擇停扣：

1.跟風買進

沒有仔細就了解買進的人，現在看到00940的報酬不佳，開始下定決心好好學習，並且在過程中找到更好的標的，或是找到資金停泊的好去處，那就選擇自己能夠承擔風險，並且更適合自己的商品。

2.幾年時間選股邏輯依舊沒有好表現

假設幾年過去，00940的被動選股邏輯，在多頭時漲不動，空頭時更會跌；導致在定期定額的過程中沒有辦法安心抱緊好好放心，或許才會考慮停扣，改存其他更適合自己的標的。

否則現在就說定期定額00940一年後一定會後悔？答案肯定就是，沒問題一年後看看誰後悔；反正定期定額的資金都是用20年不會用到的閒錢，正確的投資心態跟資金分配，使自己能有更多的試錯機會。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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