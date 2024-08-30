無畏大盤跌！存股族除息前卡位 這2檔價量齊揚表現最佳

受美股影響，台股29日下跌 168.81 點跌幅 0.75%，收在 22,201.85 點。不過，統計62檔台股ETF中仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚。進一步以漲幅前十名、日成交量排序來看，（00919）、（00946）呈現價量齊揚表現最佳；市場法人表示，00919將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲的投資契機，投資人可提前卡位掌握獲利契機。

據了解，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性。

00946則是科技版的00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。