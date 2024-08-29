14檔ETF 下月配息

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人達951萬人、規模增至2.52兆元雙雙創新高，尤其配息金額及年化殖利率數據佳的高息ETF更受青睞。統計9月即將除息的共有14檔台股ETF約397.4萬受益人將領息，投資人可留意相關投資契機。

9月除息的14檔ETF：群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、兆豐龍頭等權重、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、台新永續高息中小、群益科技高息成長、中信成長高股息、統一台灣高息動能、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權以及永豐ESG低碳高息。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股企業獲利持續上揚、2024年年增率34%，台股後市不看淡。不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股純益（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，除了觀察配息率外，填息及報酬表現等，也都是重要的考量指標，但不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異。ETF成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥指出，隨著碳排議題的重要性與日俱增，碳排量的多寡將會影響到企業的獲利能力，低碳排的企業，因為遭徵收的碳稅較少，付出的碳稅成本就低於高碳排的企業，若以相同獲利情況來看，就更具有競爭優勢，就很有可能進一步影響到企業股價表現。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君表示，Fed降息時程趨近，全球資金動能有望回升。