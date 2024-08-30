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00919賺8%⋯怎麼忍住不賣？網曝唯一1招正解

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人達951萬人、規模也達2.52兆元，雙雙創新高，其中00919將於9月除息。有投資人買進00919，報酬率達8%、報酬10萬元左右，他想存股領股利，但眼看高報酬率又會想賣股賺錢，相當為難。過來人分享，「我是買完就刪app一年載回來看一次就好，我疫情那時候買了00731，現在含息報酬超過60%，昨天剛除息，已經連兩季配4.5%了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資00919報酬率達8%，總報酬10萬餘元，「手中高股息漲上來，如何調整心態不亂出場，我是想存股領股利。但有時候還是會想去看損益、賺多少，有大大能傳授一下嗎？」

其他人留言「刪APP」、「我個人的計畫是獲利超過30%出清或至少賣一半」、「存股不就是買進、買進、買進、吃飯睡覺喔？除非你能預測高低點，然後買低賣高，但是既然選擇這條路，管它什麼價差」、「你什麼都不做一年賺12%不香嗎」、「先賣掉，後面再買回來，你已經賺了1年股息了」。

還有人表示「去年00878吃到AI話題大漲30%的時候，也有分成到底是要繼續留著還是出掉的兩派，只能說會在意資本利得是人之常情，在波段漲幅可能是好幾年的殖利率下，也很難不去看報酬吧，如果你鐵了心想要存股領股利，建議錢放夠定期定額，然後刪app」、「如果存到每月被動6萬以上，就比較不會在意帳面增減」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 Dcard 台股 報酬率 季配息

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台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆元雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。有股市新手想投入60-70萬元買進ETF，目前考慮標的包括006208、0056、00919、00878。其他人則表示「建議0056+00878+00919，達成月月配」。

00919賺8%⋯怎麼忍住不賣？網曝唯一1招正解

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