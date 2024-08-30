他00919想花56萬定期定額！一票人卻推：新手買006208

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股票投資不易，新手若要進場前需要好好研究，以免面對虧損的風險。一名24歲的股市新手表示，最近手邊臨時多出一筆56萬的資金，卻不知道如何投資，他考慮每月定期定額1萬元買進00919或00878。其他人則建議他，不懂就不要亂買，可以乾脆買進市值型ETF 0050、006208等，不過也有人支持他買00919、00878領股息。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從108年開始委託親戚買股，不過近期親戚無法再繼續幫他投資，因此連本帶利將資金返還給他，本金26萬、報酬30萬元。

該網友憂心忡忡表示，「突然有這筆錢完全不知道怎麼辦，沒有理財經驗的我，想說可以買定期定額00919或是00878，每個月1萬或是5000元，然後另一部分買分紅保單」。

其他人留言「不知道不熟的別亂碰，股票亂買也是亂死而已，虛擬貨幣更危險，如果想要稍微穩定的現金流跟看得到的錢：高股息etf，如妳上面提的那些還有很多很多；如果想要妳的56萬能長大變成100w200w：台股0050/006208、美股VOO/QQQ」、「All in 006208」、「什麼都不懂不如拿去定存都還比較好」、「先買美債等降息」、「定期定額0050或0056，一個月一萬」、「新手入門建議006208開始，26萬不多可以集中投資就好」。

還有人留言「買00878、00919、00929領股利」、「加密貨幣沒有自學能力千萬別碰」、「買金融股」、「建議你買006208是因為他追蹤台灣前50大市值的公司，等於你買006208就是買下前50大市值的公司」、「全投入0050，不然存起來當頭期款，現在買房最大難關不是貸款是頭期款」、我是定存00878，前陣子把家裡以前幫我辦的定存解掉，突然多了40多萬，跟妳一樣也是一時有點不知所措，最後不想一直煩惱所以還是all in00878了」。

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