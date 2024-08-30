快訊

京華城容積弊案收尾 北撿今搜索10處！約談柯文哲與彭振聲等4人到案

解密真主黨！黎巴嫩「國中之國」的武裝政黨

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

花70萬買ETF怎麼選？網推「00919+00878+0056」月領零用錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆元雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。有股市新手想投入60-70萬元買進ETF，目前考慮標的包括006208、0056、00919、00878。其他人則表示「建議0056+00878+00919，達成月月配」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年已經三十歲，是股市新手，目前是全職媽媽，沒有工作收入，剛好手邊有一筆閒錢約60-70萬元，他打算投入股市、買進一張中華電信及ETF，考慮標的包括006208、0056、00919、00878，希望能每月領配息，讓自己能有零用錢。

其他人留言「有小孩不推薦0050和006208，有小孩需要錢繳學費或吃飯，建議還是0056+00878+00919，達成月月配」、「我自己也是全職媽媽，我自己的做法是投00878、00919、0056，剛好可以月月配，如果不需要用到配息，每個月股息再投入006208」、「不要買中華電信，你會怕all in就分幾次買006208吧，如果是閒錢的話高股息沒啥用，長期含息報酬也輸大盤」、「全買006208就好 財商低的才在買高股息」。

還有人留言「想要每個月領息應該是先挑高股息類，但回測看報酬市值型是有比較好的報酬率，不過還是依自己的需求投資比較重要」、「選00919，我自己也存很多張，配息還可以拿去投資其他標的」、「除了006208都高股息，006208大盤不用說，如果10年不考慮移動這筆錢就投這，相信它能帶你飛，其他高股息就依持股、配息、管理費之類的你想知道想要的數據去觀察組合投資」。

0056元大高股息 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 Dcard ETF 台股 季配息 月配息 高股息

延伸閱讀

他00940持有155張…每月還有最高9萬能存股！網點名00713、00929、00919

貸款買岳父房子好避開「額贈與及房地合一稅」？ 律師：用繼承要付的遺產稅比較少

確實沒有限貸令…但已無便宜利率及寬鬆貸款認定！ 專家：3％若房市還在燒那往4％也不會意外

00919賺8%⋯怎麼忍住不賣？網曝唯一1招正解

相關新聞

他00919想花56萬定期定額！一票人卻推：新手買006208

股票投資不易，新手若要進場前需要好好研究，以免面對虧損的風險。一名24歲的股市新手表示，最近手邊臨時多出一筆56萬的資金，卻不知道如何投資，他考慮每月定期定額1萬元買進00919或00878。其他人則建議他，不懂就不要亂買，可以乾脆買進市值型ETF 0050、006208等，不過也有人支持他買00919、00878領股息。

花70萬買ETF怎麼選？網推「00919+00878+0056」月領零用錢

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆元雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。有股市新手想投入60-70萬元買進ETF，目前考慮標的包括006208、0056、00919、00878。其他人則表示「建議0056+00878+00919，達成月月配」。

00919賺8%⋯怎麼忍住不賣？網曝唯一1招正解

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人達951萬人、規模也達2.52兆元，雙雙創新高，其中00919將於9月除息。有投資人買進00919，報酬率達8%、報酬10萬元左右，他想存股領股利，但眼看高報酬率又會想賣股賺錢，相當為難。過來人分享，「我是買完就刪app一年載回來看一次就好，我疫情那時候買了00731，現在含息報酬超過60%，昨天剛除息，已經連兩季配4.5%了」。

搭配聯準會降息訊號浮現 債券ETF迎來投資甜蜜點

聯準會利率見頂並在高原期維持一段時間後，搭配聯準會降息訊號浮現，是債市投資最完美的時機，全球投資大老及大戶資金已提前卡位債市多頭列車。

14檔ETF 下月配息

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人達951萬人、規模增至2.52兆元雙雙創新高，尤其配息金額及年化殖利率數據佳的高...

今日最夯 ETF／大盤震盪中小型股衝越兇 8月最強台股 ETF是006201

8月以來加權指數大震盪，截至8月29日，大盤月線僅小漲0.01%或2.5點，反觀櫃買指數上漲4.2%或11.02點，帶動投資鎖定櫃買市場的元大富櫃50（006201）月線大漲7.65%，成為台股ETF中表現最強一檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。