花70萬買ETF怎麼選？網推「00919+00878+0056」月領零用錢

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆元雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。有股市新手想投入60-70萬元買進ETF，目前考慮標的包括006208、0056、00919、00878。其他人則表示「建議0056+00878+00919，達成月月配」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年已經三十歲，是股市新手，目前是全職媽媽，沒有工作收入，剛好手邊有一筆閒錢約60-70萬元，他打算投入股市、買進一張中華電信及ETF，考慮標的包括006208、0056、00919、00878，希望能每月領配息，讓自己能有零用錢。

其他人留言「有小孩不推薦0050和006208，有小孩需要錢繳學費或吃飯，建議還是0056+00878+00919，達成月月配」、「我自己也是全職媽媽，我自己的做法是投00878、00919、0056，剛好可以月月配，如果不需要用到配息，每個月股息再投入006208」、「不要買中華電信，你會怕all in就分幾次買006208吧，如果是閒錢的話高股息沒啥用，長期含息報酬也輸大盤」、「全買006208就好 財商低的才在買高股息」。

還有人留言「想要每個月領息應該是先挑高股息類，但回測看報酬市值型是有比較好的報酬率，不過還是依自己的需求投資比較重要」、「選00919，我自己也存很多張，配息還可以拿去投資其他標的」、「除了006208都高股息，006208大盤不用說，如果10年不考慮移動這筆錢就投這，相信它能帶你飛，其他高股息就依持股、配息、管理費之類的你想知道想要的數據去觀察組合投資」。