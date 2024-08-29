航運居7月營收成長最大產業 野村：搭配航運 ETF 降低波動

即便散裝尚處暑假淡季，全球夏季溫度頻創新高、燃煤發電需求量大增、航運供應鏈吃緊等因素仍推升散裝船舶運價，致使第3季淡季不淡，甚至讓第4季旺季更旺。近期的各大航商財報陸續出爐，7月營收成長最大的產業是航運，航運股表現出色主因在於貨量、運價齊揚，航運市場暢旺，致使整體獲利表現優於其他產業，甚至去年同期水準，成為台股最強族群。此外，全球「航運碳稅」2027年將開徵，航運業持續打造節能船隻搶攻全球貿易，面對海運新戰場，全球航運龍頭可謂穩操勝算，成為投資人的避險標的。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，若投資人希望降低波動或提升投資組合效率，不妨配置其他具高潛力但低相關性的類股，例如與全球經貿密切相關的航運類股，則有助分散多元投資組合、抱得更安心。

就拿目前人氣匯聚的高股息或半導體題材投資，分別以臺灣高股息指數與半導體類指數為例，近五年年化報酬率分別為17.39%與30.82%，其投資效率 (即年化報酬/波動)分別達1.17與1.28倍、表現亮眼，然若搭配50%的全球航運，以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，其與高股息與半導體的投組年化報酬可望分別提升至26.29%與31.98%，而對於半導體投組更讓波動度從24.08%下降至19.81%，帶動整體投資效率分別提升至1.44倍與1.61倍。也就是說，高股息或半導體存股族若加入全球航運，對於長期投資更添助力。

張繼文指出，全球航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股關聯度不高，若相較高股息與半導體題材，例如臺灣高股息指數及半導體類指數的相關係數更只有0.43與0.3，加上全球航運長期報酬潛力佳，因此搭配航運作為投資組合，不但有助提高投資潛力，對於半導體等科技領頭羊來說更有助降波動，讓整體投資效率再提升。

航運主要指數包含，BDI 指數（全名波羅的海乾散貨指數）是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等散裝原物料的運輸成本指數，為全球經濟領先指標，指數組成為 40% 海岬型（BCI）、30% 巴拿馬（BPI）、30% 輕便型（BSI）三種指數加權計算得出。 FBX 指數（全名波羅的海貨運指數）是用以反映亞洲、歐洲、北美、南美之間 12 條全球主要航線的40 呎貨櫃現貨運價，包括海運費及相關附加費（燃油附加費、旺季附加費、港口擁擠附加費、運河附加費等），但不含進口關稅、出發港 / 目的港之港口費用。FBX 指數最大的特點為，其為國際少數日更新資料的運價指數，反映市場上的報價更即時。

野村全球航運龍頭息收ETF(00960)經理人張怡琳表示，比起AI，航運更貼近日常的食衣住行，全球貿易90%都是靠航運來互通有無，每年航班超過5萬班次，運送相當於快1.6棟101大樓重量的商品，流通商品價值超過14兆美元，相當18.5個台灣GDP，兆元產業就在航運，疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上紅海危機等地緣政治衝突不斷，再度擾亂全球各類型航運的供給量能，高運價對於航運公司營收與獲利將帶來大幅的挹注，下半年適逢拉貨潮，營運旺季助攻股價。

根據統計，9月進場持有三個月的平均報酬達19.64%、正報酬機率100%。目前全球前十大航運公司，占比產業規模的四成，市值超過1,600億美元，投資全球航運龍頭即能掌握航運產業脈動，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，但鑒於全球航運企業獲利仍在上升趨勢，運價運量增長態勢並未轉變，全球仍相對具利基。

在基本面、評價面助漲利多優勢下，最簡單的做法就是投資全球航運龍頭ETF，參與全球航運大行情，8月30日揚帆啟航正式開募的全台首檔航運ETF「野村全球航運龍頭息收ETF(00960)」追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供ETF投資人投資組合的百搭神隊友。提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，應採取穩定收益和具資本保護的策略，降低風險。