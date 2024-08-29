台股ETF配息香 11檔台股ETF將在9月配息

台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人達951萬人、規模達2.52兆元，雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計9月即將除息的共有11檔台股ETF，其中季配型的包括（00919）、（00713）、（00918）、（00915）、（00921）共5檔，月配型的包括（00929）、（00940）、（00939）、（00936）、（00946）、（00944）共6檔，投資人可多留意相關投資契機。

以今年來規模與受益人都遽增的00919來說，在8月底即將公告第6次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續5次預估年化配息率逾10%，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。