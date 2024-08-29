日股ETF商品 三利多匯聚

迎接日本經濟正向循環，企業改革、外需以及內需三大利多聚集，將帶動企業獲利進一步提升，成為股市未來動能的重要支撐，法人建議日股ETF可採定期定額或分批長線布局。

隨著日股投資升溫，盤面上投資日股的ETF檔數來到十檔，總規模也在8月跨過200億元關卡，截至28日來到218.3億元，最大一檔是復華日本龍頭78.55億元，而規模第二至四名競爭激烈，目前為台新日本半導體32.22億元、富邦日本31.71億元、元大日經225的31.18億元。

針對日本經濟的三大利多，元大日經225研究團隊指出，第一大利多是企業改革，提升營運效率，2023年東京證交所推動企業改革，促請企業增加營運效率回饋股東。

第二，日圓貶值，日圓兌美元一度貶至38年低點，日本製造持續生產回流，有助推動國內製造。

第三，通膨預期確立將帶動薪資成長進而提振內需消費 ，日本央行預期日本經濟穩健擴張，2024財年核心CPI落在2.5%，2024年日本春鬥談判，平均薪資漲幅逾5%，創下30多年來新高。

在三大因素的影響之下，市場預估2024年日本東證指數的每股盈餘（EPS）有望再上升約一成。

日經225指數已有超過70年歷史，也呈現日本經濟的發展成果，包括現階段投資日本科技業的權重達49%，反映日本逐漸轉型由高科技拉動經濟成長的投資趨勢。

此外，日經225指數除了具備高成長、高獲利特色，近年成分股的現金股息發放率大增，顯示相關企業更重視東證改革， 是日股轉型拉抬長期成長力的指標概念股。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，日股8月初因日本央行升息推升日圓走升，掀起套利交易平倉潮重挫日股表現。

不過，聚焦各產業龍頭的相關日股指數近月表現比起大盤的表更加抗跌，預估日圓升值對日股衝擊屬於短期的影響，長期股價應回歸企業營運的基本面表現，包括工業製造、半導體及內需等具跨國競爭力的龍頭日企因市占、技術優勢與抗風險能力，仍將是資金回流日股布局的優選標的。