美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周透露利率調整時機已然來到，帶動近期各類債券全數走揚，其中又以利率敏感度較高的公債及投資級債漲幅較大，連帶近期盤面上債券ETF交投熱絡。法人認為，投資人可以先進場領息，並卡位9月債券ETF大利多時代。

據統計，即將於9月除息的長天期美債ETF有四檔，國泰20年美債資產規模2,064億元、受益人數25萬人以及近一周日均量8.4萬張三項數據都是最大；群益25年美債則是平均票息率3.7%最高、近一年實際票息率則是由永豐20年美公債4.6%最高；存續期則是凱基美債25+17.65年最長。

國泰投信分析，市面上美債ETF交易量夯，反應長天期公債因存續期間長，對利率較為敏感，降息後價格會立即反應等特色備受投資人青睞，加上信評等級高、違約率低且收益穩健等優勢，被視為無風險資產。

凱基美債25+經理人鄭翰紘表示，近期市場維持震盪格局，由於降息預期已成共識，資金湧入利率敏感型商品，美國公債向來扮演資金避風港的角色，對比過去幾次升息循環結束後，短期美國公債與長期美國公債的表現，可以發現天期長的美國公債表現相對優異，建議有避險需求或追求債券資本利得的投資人，可從債券殖利率與風險耐受度綜合考量。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，近期美國公布最新就業數據，過去一年內的就業人數初步下修81.8萬人，形同每月就業人數下修約6.8萬人。從修正的狀況顯示出美國就業市場應不若先前數據表現的那般強勁，加上通膨壓力趨緩，皆進一步給予聯準會9月降息之空間與彈性，其中，長天期美債因存續期長，待降息啟動受惠程度可望相對較大。