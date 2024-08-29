除00878外0056及00919耐跌程度並不及格！ 小車「三原因」：終於開始買進美債ETF

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聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

我的存股故事：我終於開始買美債ETF

一直以來，小車對債券是否能與股票互補以達到避險效果而感到存疑，特別是2022年美國暴力升息造成股債雙殺，更讓我覺得歷史數據也不一定能完全套用在每個股市下殺的時刻。

不過，最近我終於開始買美債ETF了，原因有三：

一、美國降息明朗化

美國聯準會主席鮑爾日前鬆口表示：「調整政策的時候到了」，被大眾視為最明確的降息暗示。債券自2022年崩跌以來，所謂低點的口號喊了將近兩年，原本以為的低點，沒想到一低還有一低低，不知下跌的盡頭在何處？各方揣測降息的消息也始終在期待與落空之間不斷徘徊。

如今既然美國聯準會主席發話，相信這次降息的可能性極高，而債券的低點總算是看到頭了，此時買進至少不必擔心陷入無底深淵。

二、景氣指標已達黃紅燈

景氣指標自今年四月開始已達黃紅燈，甚至六月還到了紅燈，大盤正處高點。當然市值型股票、ETF仍有上升可能，不過幅度應該有限。

反觀如今債券ETF價格，以元大美債20正2（00680L）為例，今（27）日收盤價為9.54元，雖較2023年的最低點（7.09元）微漲，但相對於2020年的最高點（38.87元）尚有許多成長空間。

三、資產配置

大盤高點時，小車喜歡買高股息ETF，如今也累積了一些部位，三檔季配（0056、000878、00919）組成穩定的月月配現金流。然而高股息ETF面對大盤修正的耐跌程度，個人覺得除了00878之外，其他檔並不及格。

因此想趁此降息政策明朗、價格也相對不算高的時候，加大買進債券ETF的金額，期望達到進則賺價差，退則能抗跌的成效。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 債券ETF 聯準會 降息

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