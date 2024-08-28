借貸套利00878、00919、00929…前提也是努力工作存錢的人！ 小師傅：過程曾被酸沒路用

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聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

我在20歲到23歲的時候總共創業三次，但三次都沒能成功，也浪費了許多時間，沒有存到什麼錢。我真正開始存錢是從24歲開始，那時候完全沒有投資，所以到了27歲時，存款只有50萬。開始投資的那一年，我的本業收入只有3萬2。當時覺得薪水太少，存錢太慢了，就把50萬全部壓下去買車，來跑計程車增加收入。

有了另外一份收入後，存錢的速度加快了許多，但也犧牲了很多自己的時間。那時候的生活只有工作，基本上沒有任何娛樂。但是，只要想到之前遇到的那些當面說我「沒三小路用」的人，那種感覺真的會記住一輩子，也讓我決心要拼給他們看，證明自己是個咖。

還好這兩年，我開始學會如何利用槓桿來投資，讓我的資產加速增長。過去我的觀念是什麼都要用現金買，最好不要借錢投資，這樣才不會損失利息。但我只能說，這真的是上一輩的觀念，因為今非昔比了。古時候可以捧現金買房，現在只靠薪水可能嗎？

現在很多長輩都會訓斥說「你年紀這麼大了，你應該怎樣怎樣的」，但現在的時空背景根本是兩回事。以前傻傻買房，放著什麼事沒幹，運氣好可能還賺得比你這輩子還多。

每個時代都有它特殊的機會，要好好把握現在的資源。如果真的要翻轉人生，有些風險是必須承擔的。如果能在投資股票的觀念上改變以往不借錢投資的做法，相信資產成長會更有效。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票 薪水 計程車

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