台灣指數公司攜手S&P開發淨零指數 富邦擬推ETF

呼應台灣2050邁向淨零碳排目標，台灣指數公司與標普道瓊斯指數公司（簡稱S&P）今天宣布攜手合作，共同開發全新的「台灣淨零ESG指數」，預計10月發表，富邦投信加入合作，打算以該指數發行ETF。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，淨零碳排是全球大趨勢，也是國際議題，此次台灣指數公司與S&P合作開發編製台灣淨零ESG指數，希望引進國際級的資料庫與方法論，與國際接軌。

未來台灣淨零ESG指數，目標為台灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，做為市場參考或投資應用的指標。未來不只面向台灣，也希望能吸引到國外的投資者。

截至2024年7月，台灣指數公司已發布28檔ESG主題指數，被應用在10檔ETF、5檔ETN、1檔指數期貨、1檔指數基金，以及2檔政府退休基金的績效參考指標等，相關資產規模合計超過新台幣2200億元。此次與S&P跨國合作，希望結合國際新興趨勢與在地特色，開發具前瞻性與影響力的淨零轉型主題指數，提高台股的國際曝光度，有助於國外各界了解台灣企業在永續發展、淨零轉型的努力成果。

S&P董事總經理拉齊（Charbel Azzi）今天表示，台灣淨零ESG指數為S&P與台灣指數公司首次攜手合作推動的成果，經多次改良，此檔新指數結合多種選股方法，反映低碳與氣候韌性轉型的過程，同時追求高於母指數的股息表現，希望提供新一代的投資指標，滿足跨世代投資人所需。

富邦投信搶頭香，打算以台灣淨零ESG指數推出全新的淨零ETF。富邦投信董事長史綱今天稱讚，台灣淨零ESG指數為第3代低碳指數，已經界定到範疇3，不只是企業直接產生的碳排，還加入生產能源及產業鏈碳排的計算，避免漂綠問題，是非常前瞻的淨零指數。