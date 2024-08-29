新手買14支標的卻虧8% 網笑「買太多」勸留006208、00713

股票投資是門學問，尤其是標的的選擇，更是需要花費心力找尋。一名網友近幾月開始投入股票市場，陸續買進14支標的，總成本約31萬元，總報酬率為-8.63%，他苦惱詢問該如何調整投資策略。其他人建議，資金不多的情況下，選擇一檔標的就夠了，「買太多了，市值型可以留006208，高股息留00713」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他前幾個月開設證券戶，陸續聽信謠言買進14檔標的，每月薪水5萬元，都忍不住All In股市，沒有觀察震盪，導致帳面損益是負數。

該網友詢問，「沒有大筆資金買個股、想存ETF的話，哪些ETF比較好？我菜單裡哪些可以淘汰掉脫手？還不熟悉股市生態的話，每個月固定投30k的話定期定額會比較好嗎？」

其他人留言「資金不多就投一檔就好」、「我們男生一般買個幾千的3C產品都會比來比去，最後買一個最適合自己的，你股票總投入30萬，每個都買一點，給人感覺就是沒做功課」、「你新手就買這麼多檔顧得來嗎」、「前陣子日本股災大跌之後撿了一些便宜的00949，蠻看好日股未來幾年的發展，有分散一點台股部位過去」。

還有人留言「如果不知道怎麼投資，請把你的錢都丟進指數型ETF，然後好好工作，美國的話是SP500，台灣就0050，太貴就富邦台50」、「真的買好多喔，我就兩檔一直努力存而已，定期定額006208+878」、「ETF分那麼多檔是在買個股喔」。