00960配息報酬8.99%、航運近5年績效351%...可攻可守高回報？小心1隱憂

知道推動各國經濟發展的關鍵是什麼嗎？有些人可能會認為是網路或是金融，甚至是技術創新，然而這些其實都只是經濟發展所衍生的結果。

真正牽動全球經濟命脈的正是航運業！如果沒有航運，誰能在最短的時間內獲取最新的晶片和設備去打造AI技術？又有誰能確保商品自由的在全球各國間流通、 促進經濟繁榮？

知道航運到底有多重要嗎？根據野村投信給的資料來看，全球大約有九成以上的貿易都是靠航運運輸。並且這個流通的商品價值高達14兆美元 。

而00960就是專注投資在全球航運的龍頭，並且結合了價差、配息全都要的屬性。

根據歷史回測，2019～2023年，近五年平均領到的配息報酬大約是8.99%，比很多高股息ETF表現都還亮眼。更不用說2019年因為遇到疫情，而導致全球需求下滑，但在這樣惡劣的環境之下卻還能配發3～7%的配息收益。如果加上價差收益，近五年的平均報酬是35%的驚人表現。

回到剛剛那張基本資料的圖就可以清楚看到，成本跟風險屬性都是比一般ETF還來的高，因此在投資上必先評估一下自己的風險承受度。

雖然近五年的平均報酬非常驚人，但高低差的波動幅度是非常大，行情好一年價差可以賺100多%，但行情不好也是可能虧損17%。

選股邏輯

成份股除了挑選來自於全球28個國家、40個交易所，還會透過產業篩選的方式來找到真正跟海運服務、港口事業、貨運安排、船舶裝卸的公司來當作母體。

然後再接著透過流動性跟配息紀錄以及市值排序的方式，來找到最後的30～40檔納入成份股當中，並在每年的2月、8月定期審核。

仔細看上方的指數產業分佈，其實可以再細分成貨櫃航運、散裝航運和油輪。

而普遍航運的旺季大約會落在第四季，主要是因為全球的公司大多為了讓年報好看，所以都會趕著在第四季儘快完成一些今年的項目。

甚至在消費和生產的角度來看，因為第四季有聖誕節、跨年、新年等重要節日，這也會讓零售商需要提前的大量進貨補貨，自然就推高了航運的需求。

若是再遇到關稅、 紅海危機或其他的運河危機、 地緣政治等影響，就更會導致供不應求的產生。

00960預計9月上市，就遇到航運旺季的行情，此外，除了剛剛說的那些產業或標的的利多之外，今年也是美國總統選舉年，通常只要遇到美國大選，選後的第四季就歷史價格表現而言，都挺樂觀。

跟各大國際指數的比較

不只在近一年的報酬表現都明顯優於美股、台股、日股，近五年的報酬表現更是高達351%。但這也是因為前幾年遇到像疫情，才導致如此驚人的績效。

不過若是以長榮在1987年到2020年33年間的還原月走勢來看，股價並沒什麼太大的進展。

如果喜歡00960這種專注航運龍頭的ETF，建議還是要配置部份市值型或科技股來當作投資部位的平衡。航運則是可以把它歸類於進可攻、退可守的配置，畢竟航運它是剛需、是經濟的命脈，所以在公司的體質上或經濟的需求上它是有一定的保障跟抗跌性。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。