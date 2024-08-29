他00940持有155張…每月還有最高9萬能存股！網點名00713、00929、00919

存股為長期投資，相比短線操作而言，可以省下大量心力與時間，也相對更適合股市新手。有網友打算每月投資5-9萬進入股市，他好奇「無腦存股怎麽存？」其他人建議他選擇「市值型ETF」，點名00713、00929、00919、00878。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「無腦存股怎麽存？」他表示，每月多出5-9萬的資金投入股市，他好奇「我如果要投入股市需要怎麽操作？ 目前有155張00940，其他沒了」。

其他人留言「看到940…唉，浪費150萬了」、「謝謝你們的存在，才能不讓其他人當韭菜」、「美股醫療etf還不錯吧」、「美股歐印」、「懶人投資法：00919、00923、00935、00948B按比例投入」、「市值型ETF，00713、00929、00919、00878」。

還有人說「每家定期定額好像每個月1w以下1塊手續費，那我看你可以開個3-5家，多的加碼，如果穩定不打算太早拿出來美股voo、QQQ；台股0050、006208，應該會是你的好選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※