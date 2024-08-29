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跟進郭哲榮！他買10張00687B 網讚「送分題」：美債一定漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債。路透
網友討論美債。路透

美國聯準會頻頻放鴿，9月降息可能性非常大，不少人伺機佈局美債，期許在降息後能吃到一波紅利。網友眼看分析師郭哲榮投資1億元買進國泰20年美債（00687B），因此他也陸續買進10張00687B。其他人坦言，「美債現在真的是送分題，不管軟著陸還是硬著陸，美債都會漲」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，聯準會主席鮑爾鬆口，下月即將迎來眾所期盼的降息，他直呼「等了一年終於被我等到了，美債行情要開始起飛囉 這兩週應該都還會是不錯的進場時機」。

該網友分享，郭哲榮賣出手中持有8000萬的元大台灣50（0050），獲利超過14%，又投資1億元買進00687B，另外先鋒集團預期未來十年美債報酬會優於美股，未來十年美股年報酬率3.4%～5.4%，美債年報酬率4.6%～5.6%，係因美股本益比過高，股市會回歸基本面。

該網友認同郭哲榮眼光精轉，投資00687B跟最近0050都賺不少，同時00687B大戶人數暴增，可見大戶開始掃貨，他也陸續買進10張00687B，他表示，「00687B下個月除息，照Q2的漲幅來看，配息應該要比Q1更好，個人淺見有機會配0.39～0.4元」。

其他人留言「FedWatch說9月降息1碼的機率為68%，降息2碼的機率為32%，到11月累計降息2碼的機率為48.7%，累計降息3碼的機率為42.2%，白話來說，今年會降3碼的機率大概是4成」、「我猜至少會有0.36以上，年化大概4.5%左右」、「這幾週都有陸陸續續加碼687B，再來就是等降息了」、「我也覺得687B有機會配到0.38甚至更高」。

不過也有人說「降3-5碼會不會太樂觀，搞不好真的降息1-2碼，價格都不太會變化，自己28元買入，現在價格都算是反應後的價格，所以別期望太高，但是如果方便長期是可以」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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