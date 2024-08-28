想選抗跌ETF怎麼挑？達人「可參考Beta值」：00713、00701、00907低波動前3名

最近各種多空消息頻出，就有人就問是不是每檔高股息都低波動？當然不是囉，依據策略設計的差異，波動的狀況也有所不同。

這麼說大家都很難理解，我整理Beta的數據來說明比較快，Beta是跟加權指數相比的波動狀況

Beta＞1波動比加權指數高 Beta＜1波動比加權指數低

低波動那就是看Beta數字，越低則與加權指數的波動關係越低。

以Beta來看，目前數據呈現的前三名為：00713、00701、00907。

近年的報酬率表現與殖利率狀況，都一併整理在表中供參考。

低波動只是其中一項參考數據，報酬表現、殖利率與策略內涵則是另外要考慮的點。

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